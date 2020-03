Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 9 al 13 marzo 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 9 marzo 2020

101a puntata

Riccardo (Enrico Oetiker) salva Angela (Alessia Debandi), che ha tentato il suicidio, ma lei gli chiede di non parlarne con nessuno. Marcello (Pietro Masotti) è contrariato dalla frequentazione della sorella con il giovane Guarnieri. Nella collezione primavera-estate del Paradiso delle Signore arriva il bikini, ma Vittorio e Marta devono fare i conti con l’inflessibile moralità di Agnese (Antonella Attili), mentre tra Gabriella (Ilaria Rossi) e Salvatore (Emanuel Caserio) c’è ancora tensione.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 10 marzo 2020

102a puntata

Riccardo chiede a Marta di reggergli il gioco con Ludovica (Giulia Arena), non dicendole che si trova con Angela. Adelaide (Vanessa Gravina) prova a riavvicinarsi a Umberto (Roberto Farnesi), ma lui è molto preso dagli affari e la tiene a distanza. Vittorio ha un’idea per pubblicizzare la nuova collezione, mentre Marcello scopre dove si trova Angela da una conversazione tra Roberta (Federica De Benedittis) e Gabriella.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 11 marzo 2020

103a puntata

Mentre Gabriella e Roberta coprono l’assenza di Angela al lavoro, a Marina (Ludovica Coscione) viene fatta una proposta che, proprio ora che Rocco (Gianmarco Commare) l’ha conquistata, potrebbe portarla via da Milano. Il bikini, intanto, è diventato oggetto di accese discussioni. Adelaide, ancora una volta delusa dal comportamento di Umberto, si avvicina sempre di più a Ravasi (Roberto Alpi).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 12 marzo 2020

104a puntata

Riccardo rientra in famiglia, ma continua a pensare ai bei momenti passati con Angela alla villa di Rapallo, seppure debba continuare a mentire sia a Ludovica che ad Adelaide. Anche Angela torna alla vita di tutti i giorni e riesce a riconciliarsi con il fratello al quale, però, nasconde i suoi veri sentimenti verso il giovane Guarnieri. Marina deve decidere se restare al Paradiso delle Signore e con Rocco o accettare la proposta di girare un film a Roma.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 13 marzo 2020

105a puntata

Agnese e Salvatore provano a tirare su il morale di Rocco, triste per Marina, in partenza per Roma. La ragazza organizza un brindisi in Caffetteria per salutare gli amici e Rocco. Adelaide annuncia il matrimonio con Achille Ravasi, cosa che non piace ad Umberto, mentre tra Riccardo ed Agnese scoppia la passione.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.