Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 6 al 10 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 6 al 10 gennaio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 6 gennaio 2020

56a puntata

Dopo l’incidente di Federico (Alessandro Fella), Marcello (Pietro Masotti) non sa come comportarsi con Roberta (Federica De Benedittis). Silvia (Marta Richeldi), preoccupata per la sorte del figlio, non vede di buon occhio la vicinanza tra i due giovani. Riccardo (Enrico Oetiker) si interessa ad Angela (Alessia Debandi), ma Ludovica (Giulia Arena) non vuole farsi da parte. Luciano (Giorgio Lupano) mente alla moglie sulle condizioni di Federico.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 7 gennaio 2020

57a puntata

Marta fissa una visita di controllo dal ginecologo, ma tiene Vittorio all’oscuro. Armando (Pietro Genuardi) scopre qualcosa di inquietante su Giuseppe (Nicola Rignanese), marito di Agnese (Antonella Attili). Federico torna a casa, ma Silvia e Roberta restano scioccate nel vederlo sulla sedia a rotelle.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 8 gennaio 2020

58a puntata

I genitori di Federico decidono di non dirgli che rischia di restare sulla sedia a rotelle per sempre. Flavia (Magdalena Grochowska) mette Umberto (Roberto Farnesi) alle strette, promettendogli il suo patrimonio solo se la loro relazione diventerà ufficiale. Giuseppe sembra sparito nel nulla.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 9 gennaio 2020

59a puntata

Federico è sempre più innamorato di Roberta, che cerca in ogni modo di allontanare Marcello, anche se confessa a Gabriella (Ilaria Rossi) di non provare più nulla per il giovane Cattaneo. Umberto continua ad avere una relazione clandestina con Flavia, ma Adelaide (Vanessa Gravina) è sempre più sospettosa.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 10 gennaio 2020

60a puntata

Adelaide ha la prova che Umberto ha una relazione con Flavia, ma pur essendo ferita decide di non rivelarlo a nessuno. Marta è più affaticata del solito e decide di uscire prima dal Paradiso delle Signore. A casa, però, si sente male: Vittorio la trova a terra, priva di sensi.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.