Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 6 al 10 aprile 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 6 aprile 2020

121a puntata

Ludovica (Giulia Arena) arriva a sorpresa a Villa Guarnieri, ma non vuole intromettersi tra Riccardo (Enrico Oetiker) ed Angela (Vanessa Debandi). Dopo la rottura con Salvatore (Emanuel Caserio), la convivenza in ufficio tra Gabriella (Ilaria Rossi) ed Agnese (Antonella Attili) non va a gonfie vele, tanto che la donna chiede di lavorare da casa. Umberto (Roberto Farnesi) è certo che Ravasi (Roberto Alpi) voglia ingannare Adelaide (Vanessa Gravina) e Ludovica, ma non sa come dimostrarlo.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 7 aprile 2020

122a puntata

Riccardo firma a Ravasi la cessione del patrimonio della Contessa di Sant’Erasmo, permettendo all’uomo di raggiungere il proprio obiettivo, mentre Umberto, che ha capito tutto, non sa come dimostrarlo. Proprio prima della sua partenza per la Svizzera, Federico (Alessandro Fella) inizia ad avere dei dubbi sulla fedeltà di Roberta (Federica De Benedittis).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 8 aprile 2020

123a puntata

Angela decide di non partecipare alle nozze della Contessa perché non si sente all’altezza e Riccardo cerca di farle cambiare idea. Roberta confessa a Federico di aver baciato Marcello (Gianmarco Commare); lui la lascia e parte per la Svizzera. Umberto, la sera prima delle nozze, chiede un’ultima cena insieme ad Adelaide: tra i due si riaccende la passione.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 9 aprile 2020

124a puntata

Adelaide, dopo la notte con Umberto, è pronta alle nozze, mentre l’uomo vorrebbe non partecipare, ma qualcuno gli fa cambiare idea. Agnese è sempre arrabbiata con Gabriella e la lascia sola durante un’emergenza. E’ Cosimo (Alessandro Bergamini) a risolvere la situazione.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 10 aprile 2020

125a puntata

Prima di partire per il viaggio di nozze, Adelaide raggiunge Umberto. In Svizzera, Federico è ancora molto freddo verso Roberta, che non sa cosa fare. Cosimo organizza una cena di saluto con Ludovica e Riccardo, durante la quale la giovane rivela una sconvolgente verità.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.