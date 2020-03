Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 30 marzo al 3 aprile 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 30 marzo 2020

116a puntata

Salvatore (Emanuel Caserio) scopre che Gabriella (Ilaria Rossi) ha informato solo Roberta (Federica De Benedittis) che sarebbe rientrata prima da Parigi perché malata. I Cattaneo, invece, sono alla ricerca di fondi per l’operazione di Federico (Alessandro Fella). Laura (Arianna Montefiori) affronta il suo primo giorno al Paradiso delle Signore, dimostrando di saper conquistare le altre ragazze. Ernesta, zia di Silvia (Marta Richeldi), ha un malore.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 31 marzo 2020

117a puntata

Silvia e Luciano continua a cercare soldi per l’operazione del figlio, mentre Gabriella chiede una pausa di riflessione a Salvatore ed Agnese (Antonella Attili), preoccupata, si sfoga con Armando (Pietro Genuardi). Marta viene a sapere da Camilla, una sua ex compagna di scuola , sposata ed incinta di pochi mesi, di una cura per la fertilità e vuole provarla, ma Vittorio è contrario.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 1° aprile 2020

118a puntata

I Cattaneo si svegliano con la speranza di aver trovato i fondi per l’operazione di Federico. Adelaide chiede a Riccardo (Enrico Oetiker) di farle da testimone di nozze, ma quando lui le chiede di poter portare Angela (Vanessa Debandi), lei reagisce male. Mentre Clelia (Enrica Pintore) mette alla prova Laura, Luciano (Giorgio Lupano) scopre che Ernesta è stata truffata: i soldi per l’operazione di Federico non ci sono.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 2 aprile 2020

119a puntata

Gabriella mostra alle Veneri l’articolo di un periodico con tanto di foto che la vede assieme a Bergamini (Alessandro Cosentini). Umberto chiede ad Adelaide di pensare bene prima di togliere a Riccardo la procura, mentre Salvatore, accecato dalla gelosia, colpisce Cosimo con un pugno. Luciano tenta il tutto per tutto e decide di rivolgersi ad uno strozzino per recuperare i soldi per l’operazione del figlio, ma Silvia chiede a Clelia di fermarlo.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 3 aprile 2020

120a puntata

Silvia dice a Clelia che pur di evitare che Luciano si rivolga ad uno strozzino è disposta a tutto per recuperare i soldi. Laura viene assunta, mentre in Caffetteria Marcello (Gianmarco Commare) crede che Salvatore abbia fatto bene ad affrontare Cosimo. Marta si è fatta recapitare la medicina che cura la sterilità ed inizia ad assumerla all’insaputa di Vittorio.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.