Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 30 dicembre 2019

51a puntata

Il Paradiso delle Signore riapre dopo le feste, e Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore) tornano a lavorare insieme, comportandosi però da semplici colleghi, mentre le Veneri organizzano la serata di Capodanno. Armando (Pietro Genuardi) accoglie Marcello (Pietro Masotti) come nuovo inquilino.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 31 dicembre 2019

52a puntata

Agnese (Antonella Attili) è preoccupata per il marito, dopo che la lettera che gli ha spedito è tornata indietro dalla Germania. Finalmente Salvatore (Emanuel Caserio) chiede a Gabriella (Ilaria Rossi) di sposarlo. Roberta (Federica de Benedittis) litiga con Marcello proprio allo scoccare della mezzanotte.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 1° gennaio 2020

53a puntata

Agnese, sempre più preoccupata, si reca alla Messa del nuovo anno e trova don Saverio, mentre Rocco (Giancarlo Commare) trova la lettera nascosta dalla zia e chiede consiglio ad Armando, mentre anche Salvatore apprende della scomparsa del padre. Angela (Alessia Debandi) paga un avvocato per riprendere le ricerche del figlio e rivela la sua vicenda personale al giovane Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 2 gennaio 2020

54a puntata

Cosimo (Alessandro Cosentini) vede l’anello al dito di Gabriella, che gli chiede di smetterla di corteggiarla. Ludovica (Giulia Arena) scopre che Riccardo (Enrico Oetiker) vuole aiutare Angela, ma cerca di apparire tranquilla agli occhi del giovane Guarnieri. Adelaide (Vanessa Gravina), invece, non si fa problema a minacciare il licenziamento della ragazza.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 3 gennaio 2020

55a puntata

Flavia (Magdalena Grochowska) ed Adelaide si insospettiscono sui veri sentimenti di Umberto, a causa di un bracciale che promette ad entrambe. Ludovica affronta Angela intimandole di stare alla larga da Riccardo. In casa Cattaneo una notizia sconvolge Silvia (Marta Richeldi), Luciano e Roberta.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.