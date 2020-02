Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 3 al 7 febbraio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 3 febbraio 2020

76a puntata

A casa Conti si ascolta la radio che parla dell’imminente Festival di Sanremo mentre Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) pensano di noleggiare un televisione da mettere in caffetteria a disposizione dei clienti che vorranno guardarlo. Angela (Alessia Debandi) viene assunta come Venere al Paradiso delle Signore, con una prova di due settimane.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 4 febbraio 2020

77a puntata

Roberta (Federica De Benedittis) dice a Gabriella (Ilaria Rossi) ed Angela di voler dire a Federico (Alessandro Fella) di ricominciare a scrivere il suo romanzo. Clelia (Enrica Pintore) annuncia alle Veneri che per la finale di Sanremo il Paradiso delle Signore sarà aperto anche la sera. In caffetteria, intanto, i due soci discutono sul noleggio del televisore; Marcello coinvolge nell’iniziativa anche la starlette dei fotoromanzi da cui sembra molto preso al punto che Roberta si copre gelosa di lui.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 5 febbraio 2020

78a puntata

Luciano (Giorgio Lupano) invita Armando (Pietro Genuardi) a cena per vedere il Festival di Sanremo. Adelaide ha capito che Riccardo (Enrico Oetiker), con la proposta dell’investimento relativo ai giacimento di gas nell’Adriatico, vuole aiutare il padre. Armando accetta l’invito dei Cattaneo sapendo che ci sarà anche Agnese (Antonella Attili).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 6 febbraio 2020

79a puntata

Marcello e Salvatore regalano due biglietti per Sanremo a Vittorio e Marta per sdebitarsi dei numerosi favori che gli hanno fatto, come l’idea di dirottare le clienti del Paradiso delle Signore con una promozione sulla caffetteria. Agnese ed Armando sono sempre più vicini.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 7 febbraio 2020

80a puntata

Agnese ringrazia Armando per il suo sostegno, ma quando scopre che l’uomo ha ricevuto una lettera con delle informazioni su suo marito Giuseppe (Nicola Rignanese), non la prende bene. Marta rivela a Vittorio che potrebbe essere di nuovo incinta.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.