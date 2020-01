Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 27 al 31 gennaio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 27 gennaio 2020

71a puntata

Roberta (Federica De Benedittis) si sfoga con le amiche sulla situazione disperata di Federico (Alessandro Fella). Flavia (Magdalena Grochowska) lascia Milano, ma prima affida la procura totale dei beni di Ludovica (Giulia Arena) a Ravasi (Roberto Alpi), proteggendola dai Guarnieri, mentre Vittorio scopre che il motivo delle disattenzioni di Cosimo (Alessandro Cosentini) sono i problemi della made Delfina e decide di revocare il licenziamento.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 28 gennaio 2020

72a puntata

Luciano (Giorgio Lupano) dice a Silvia (Marta Richeldi) che Federico ha lasciato Roberta. Umberto (Roberto Farnesi) suggerisce a Riccardo (Enrico Oetiker) di convincere Ludovica a investire il proprio denaro in un grande affare, ma ciò porterà i due giovani rampolli a mettersi contro di lui. Roberta consegna a Silvia una lettera da consegnare al figlio, su cui la madre ha appena scoperto dal professor Faraone una verità.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 29 gennaio 2020

73a puntata

Roberta dice alle sue amiche che è stata lasciata da Federico. Vittorio presenta alle Veneri il progetto di realizzare al Paradiso delle Signore un fotoromanzo di cui una di loro sarà protagonista. Gabriella suggerisce Angela (Alessia Debandi), in cerca di un lavoro. Nel frattempo Ludovica chiede a Riccardo un aiuto per gestire il suo patrimonio.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 30 gennaio 2020

74a puntata

Angela si prepara al suo primo giorno di prova come Venere. Agnese (Antonella Attili) torna a casa a causa di un’influenza ed Armando (Pietro Genuardi) si offre di aiutarla. Al Paradiso delle Signore arriva la troupe del fotoromanzo: la starlette Lorena Mascoli mette gli occhi su Marcello (Pietro Masotti), mentre la protagonista scelta è Marina (Ludovica Coscione)

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 31 gennaio 2020

75a puntata

Agnese scopre che Rocco (Gianmarco Commare) prenderà parte al fotoromanzo, mentre il professore Faraone annuncia a Federico che presto sarà dimesso. Ludovica accompagna Riccardo al Paradiso delle Signore, ma fa una scenata di gelosia quando scopre che Angela è in prova. Rocco, pettinato e truccato, colpisce tutti, soprattutto Marina.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.