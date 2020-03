Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 23 al 27 marzo 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 23 marzo 2020

111a puntata

Defois (Paolo Bernardini) chiama Gabriella (Ilaria Rossi) per invitarla in Francia a presentare la sua collezione. Per la giovane è un’ulteriore soddisfazione dopo le critiche; Marta è interessata a sua volta a un viaggio in Francia per incontrare un luminare e cercare di curare la sua sterilità. Tra Angela (Vanessa Debandi) e Riccardo (Enrico Oetiker) continua la relazione, con quest’ultimo che vuole parlare presto con Marcello (Gianmarco Commare).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 24 marzo 2020

112a puntata

Riccardo dice a Marcella della sua relazione con Angela, mentre Marta organizza il suo viaggio per Parigi all’insaputa di Vittorio, perché non vuole credere di non poter avere figli. Ennio (Tommaso Basili) torna alla carica con Clelia (Enrica Pintore) per riconquistare il suo amore, ma lei gli ribadisce il suo no. Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia (Marta Richeldi) sono ai ferri corti dopo che lei ha scoperto il rapporto tra il marito e Clelia.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 25 marzo 2020

113a puntata

In un momento di intimità Marcello confessa a Roberta (Federica De Benedittis) che ha sofferto molto per averla perduta. Mentre Marta continua a mentire sul suo viaggio, Ravasi (Roberto Alpi) convince Adelaide (Vanessa Gravina) ad accelerare sulla data delle nozze, per poter sistemare la sua situazione finanziaria. Federico (Alessandro Fella) potrebbe tornare a camminare grazie ad un’operazione innovativa.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 26 marzo 2020

114a puntata

Federico apprende dell’operazione, ma temendo una nuova delusione dice di no. Quando, però, Marcello salva Roberta da uno scippo, il giovane torna sui suoi passi. Gabriella parte per Parigi senza Marta, ma con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), una situazione molto “pericolosa” per la bella fidanzata di Salvatore (Emanuel Caserio).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 27 marzo 2020

115a puntata

Prosegue la ricerca della sostituta di Marina (Ludovica Coscione): Clelia non sembra trovare nessuna all’altezza della situazione, finché non incontra Laura Parisi (Arianna Montefiori), che convince Vittorio a farle fare una settimana di prova. La trasferta parigina di Gabriella si complica: la stilista è febbricitante e Cosimo si prende cura di lei. Salvatore, però, non gradisce il fatto che i due siano insieme a Parigi.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.