Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 20 al 24 gennaio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 20 gennaio 2020

66a puntata

In Caffetteria, Marta e Vittorio parlano dell’imminente consegna delle divise per le hostess commissionate da Ravasi (Roberto Alpi) per Expo 61. Federico (Alessandro Fella) vuole farsi operare, mentre Gabriella (Roberta Rossi) discute con Cosimo (Alessandro Cosentini) sulla consegna sbagliata delle divise ed Agnese (Antonella Attili) la difende.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 21 gennaio 2020

67a puntata

Angela (Alessia Debandi) confessa a Gabriella di essersi licenziata anche per allontanarsi da Riccardo (Enrico Oetiker), e che sta cercando un nuovo lavoro per pagare l’investigatore privato che deve rintracciare suo figlio. Federico, intanto, malgrado Silvia (Marta Richeldi) sia contraria, è determinato ad affrontare l’operazione.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 22 gennaio 2020

68a puntata

Angela riceve un aiuto da Riccardo nella ricerca di un lavoro. Adelaide (Vanessa Gravina), dopo la fine della relazione con Umberto (Roberto Farnesi) è decisa a lasciare la villa. Luciano (Giorgio Lupano), dopo una telefonata in cui Silvia lo ha aggiornato sulle condizioni del figlio, è disperato: al suo fianco c’è Clelia (Enrica Pintore).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 23 gennaio 2020

69a puntata

Roberta, dopo aver trascorso la notte accanto a Federico, torna al Paradiso delle Signore. Marta e Vittorio, che con tanto entusiasmo si erano lanciati sul progetto Expo 61, vedono il loro sogno sfumare: la divisa realizzata per le hostess non ha passato la selezione per una grave disattenzione di Cosimo.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 24 gennaio 2020

70a puntata

Agnese, dopo aver parlato con Silvia distrutta all’idea dell’operazione del figlio, consiglia ad Armando (Pietro Genuardi) di stare vicino a Luciano. Dietro gli errori commessi da Cosimo sulle divise c’è un problema familiare, mentre Federico entra in sala operatoria.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.