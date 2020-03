Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 2 al 6 marzo 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 2 marzo 2020

96a puntata

Angela (Alessia Debandi) riceve una chiamata dall’avvocato Lo Monaco, che ha incaricato di trovare suo figlio. Continua la turbolenta convivenza tra Umberto (Roberto Farnesi) ed Adelaide (Vanessa Gravina); così, per stemperare la tensione, Marta e Riccardo (Enrico Oetiker) organizzano una cena di famiglia.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 3 marzo 2020

97a puntata

Marcello (Pietro Masotti) e Roberta (Federica De Benedittis) hanno il sospetto che Angela stia nascondendo qualcosa. Rocco (Giancarlo Commare), incoraggiato a conquistare Marina (Ludovica Coscione) senza ricorrere a sotterfugi, le rivela che tra lui ed Irene (Francesca Del Fa) c’era un patto studiato per farla ingelosire. A Salvatore (Emanuel Caserio) inizia a dare fastidio che Gabriella (Ilaria Rossi) lavori con Cosimo (Alessandro Cosentini), mentre Marta confida a Vittorio ed a Riccardo i suoi dubbi su Ravasi (Roberto Alpi), che utilizzerebbe i soldi delle Brancia per i suoi interessi.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 4 marzo 2020

98a puntata

Al Paradiso delle Signore Clelia (Enrica Pintone) distribuisce alle Veneri un foulard ispirato alle neonate Frecce Tricolori, in occasione dell’arrivo di Ivan Balzano, tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Ravasi, intanto, con un regalo pregiato seduce Adelaide sotto gli occhi impotenti di Umberto. Marina accetta un invito al cinema da parte di Rocco, che cerca di fare breccia nel suo cuore.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 5 marzo 2020

99a puntata

Silvia (Marta Richeldi) e Luciano (Giorgio Lupano) si sforzano di non far trapelare nulla dei loro problemi per amore del figlio, anche se non sempre ci riescono. Angela rivela anche a Gabriella di avere un figlio e Riccardo cerca di farglielo incontrare, mentre Rocco e Marina si concedono un secondo appuntamento in Caffetteria, dove si tiene un brindisi per il primo articolo di Federico (Alessandro Fella) sul Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 6 marzo 2020

100a puntata

Una delle Veneri sembra essere molto inquieta. Gabriella omette di aver visto Cosimo al Circolo, la sera precedente, per non fare ingelosire Salvatore; Marcello, però, scopre la verità. Mentre Federico si gode il successo del suo articolo, Angela, grazie a Riccardo, incontra suo figlio, ma sapendo che non lo vedrà più compie un gesto estremo.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.