Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 13 al 17 gennaio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 13 gennaio 2020

61a puntata

Silvia (Marta Richeldi) confessa a Luciano (Giorgio Lupano) di aver detto a Roberta (Federica De Benedittis) la verità su Federico (Alessandro Fella). Marta è sconvolta dopo la perdita del bambino, ma Vittorio, Riccardo (Enrico Oetiker) e le Veneri cercano di stare al suo fianco, aiutandola a trovare la forza per superare il dolore.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 14 gennaio 2020

62a puntata

Marta, aiutata dal marito, torna al lavoro al Paradiso delle Signore, dove viene accolta con affetto. Ravasi (Roberto Alpi), intanto, viene a sapere da Flavia (Magdalena Grochowska) della relazione clandestina tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi). Federico apprende per caso le sue reali condizioni di salute.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 15 gennaio 2020

63a puntata

Vittorio consiglia a Marta e Riccardo di essere meno duri con Umberto. Federico chiede ai genitori di andare a trovare i suoi amici al Paradiso delle Signore, dove incontra Marcello (Pietro Masotti). Ludovica (Giulia Arena), intanto, accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce sua madre, ma la Contessa non intende scusarsi.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 16 gennaio 2020

64a puntata

Il professore Faraone vuole incontrare i Cattaneo. Agnese (Antonella Attili), nel frattempo, scopre che Salvatore (Emanuel Caserio) e Rocco (Giancarlo Commare) si sono informati sulle sorti di Giuseppe (Nicola Rignanese) senza avvertirla e ne è profondamente rammaricata. Luciano vuole dire la verità a Federico, ma quest’ultimo lo anticipa e dice alla famiglia di sapere tutto sulle sue condizioni.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 17 gennaio 2020

65a puntata

Grazie a Rosalia, Agnese intercetta la moglie di un capomafia e le chiede di aiutarla a ritrovare il marito, cosa che fa preoccupare Armando (Pietro Genuardi), che le chiede di raccontargli cosa ha in mente. Ludovica mette Angela (Alessia Debandi) in cattiva luce con Adelaide: la ragazza, stufa delle ripetute pressioni, si licenzia su due piedi dl Circolo.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.