Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 13 al 17 aprile 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 13 aprile 2020

126a puntata

Franco, marito di Paola (Elisa Cheli), va a trovare la moglie al grande magazzino, ma la donna riceve una telefonata dal suo ex fidanzato che lamette in difficoltà. Riccardo (Enrico Oetiker) è ancora sconvolto dalla rivelazione di Ludovica (Giulia Arena), alla quale offre di riconoscere il loro bambino, ma senza matrimonio. Ludovica, però, rifiuta: Riccardo è costretto a dire la verità ad Angela (Vanessa Debandi).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 14 aprile 2020

127a puntata

Cosimo (Alessandro Bergamini) non crede fino in fondo alla gravidanza di Ludovica, ma lei mostra al giovane le analisi che confermano il suo stato. Franco sorprende Paola ed il suo ex fidanzato in Caffetteria, mentre Riccardo cerca di ricordare ad Angela di amarla. Ludovica però ha preso una decisione sul bambino che non piacerà a Riccardo.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 15 aprile 2020

128a puntata

Mentre Paola è alle prese con la gelosia del marito, Salvatore (Emanuel Caserio) si rende degli errori che ha commesso con Gabriella (Ilaria Rossi). Federico (Alessandro Fella) è stato operato e Roberta (Federica De Benedittis) aspetta sue notizie, che arrivano solo dopo una lunga attesa. Riccardo chiede ad Angela di crescere con lui il figlio suo e di Ludovica.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 16 aprile 2020

129a puntata

Marta continua a mentire a Vittorio sull’assunzione dei farmaci per la fertilità. Cosimo convince Gabriella ad uscire con lui, che ne approfitta di dichiararle il suo amore. Dopo essersi confrontato con Ludovica, Angela capisce che il suo amore con Riccardo è segnato e prende una decisione.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 17 aprile 2020

130a puntata

Gabriella è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Cosimo e Roberta mette in guardia Salvatore: se non fa qualcosa la perderà. Marta si sente poco bene durante un pomeriggio di lavoro, cosa che fa scoprire a Vittorio la sua assunzione dei farmaci per la fertilità che mettono a rischio la sua salute.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.