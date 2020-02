Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 10 al 14 febbraio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 10 febbraio 2020

81a puntata

I Conti si preparano all’incontro con l’editore Brivio. Vittorio, intanto, al Paradiso delle Signore lancia l’idea di un concorso in occasione di San Valentino. La famiglia Amato è sconvolta all’idea che Giuseppe (Nicola Rignanese) è in carcere e Salvatore (Emanuel Caserio) decide du andare in Germania.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 11 febbraio 2020

82a puntata

Vittorio, con l’aiuto di Marta, coinvolge Federico (Alessandro Fella) nel concorso di San Valentino, facendo contenta anche Roberta (Federica De Benedittis). Salvatore informa Agnese (Antonella Attili) che ha deciso di partire per la Germania e lei decide di allontanarsi da Armando (Pietro Genuardi), convinta che quanto sta succedendo alla sua famiglia sia una punizione divina per essersi avvicinata a un altro uomo.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 12 febbraio 2020

83a puntata

Clelia (Enrica Pintore) conosce un vecchio amico di Vittorio, Ennio (Tommaso Basili), che da subito subisce il fascino della bella capocommessa. Mentre Salvatore parte per la Germania, Marta e Riccardo (Enrico Oetiker) convincono Adelaide (Vanessa Gravina) a presiedere la giuria del concorso di San Valentino, a cui partecipa anche Federico.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 13 febbraio 2020

84a puntata

Marta e Vittorio sono contenti dell’affluenza di clienti causata dalla gigantografia del fotoromanzo girato al Paradiso delle Signore. Umberto (Roberto Farnesi) invita Adelaide ad offrirgli una seconda possibilità, mentre Luciano (Giorgio Lupano) vuole fare una sorpresa alla moglie cucinando per lei.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 14 febbraio 2020

85a puntata

Nel giorno di San Valentino, Clelia accetta il corteggiamento di Ennio sotto gli occhi di Luciano che, intanto, scopre la verità su Federico. Deluso da Marina (Ludovica Coscione), Rocco (Giancarlo Commare) esce con Irene (Francesca Del Fa).

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.