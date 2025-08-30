Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il palinsesto di Rai 2 per la stagione 2025-2026, presentato il 27 giugno 2025 a Napoli, offre un mix di conferme, novità e serie TV, con un focus su intrattenimento, sport e fiction. Di seguito i dettagli principali, organizzati per fascia oraria e tipologia di programma.

Prime Time (Prima Serata)

Lunedì: Cose Nostre con Emilia Brandi (dal 1° settembre): approfondimento su temi sociali. Storie di sera con Eleonora Daniele (dal 20 ottobre): alternanza con Cose Nostre, focus su storie personali.

Martedì: Boss in Incognito con Elettra Lamborghini (dall’11° edizione): reality rinnovato con la nuova conduttrice. Freeze con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales: nuovo format originale. Gli Scatenati con The Jackal: programma innovativo con protagonisti bambini.

Mercoledì: Storie di donne al bivio con Monica Setta: approfondimenti al femminile, confermato dalla stagione precedente.

Giovedì: L’altra Italia con Antonino Monteleone (dal 7 novembre): programma d’approfondimento stile Nemo.

Venerdì: Farwest con Salvo Sottile (dal 3 ottobre): approfondimento su cronaca e attualità.

Sabato: Il sabato al 90° con Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti (dal 23 agosto): programma sportivo dedicato al calcio, con focus sulla Serie A e Champions League.

Domenica: La Domenica Sportiva con Simona Rolandi: storico programma sportivo con nuova veste grafica.

Film

Film in prima TV: Hypnotic (2023), Race for Glory (2024), Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, Papà scatenato (2023), 65 – Fuga dalla Terra (2023).

Daytime Mattina

Binario 2 con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni (dal 7 ottobre, ore 7:30): sostituisce Viva Rai2!, in onda dalla stazione Tiburtina.

Agorà con Roberto Inciocchi (lun-ven, ore 8:00): attualità ed economia.

Radio2 Social Club con Luca Barbarossa (dal 9 settembre, ore 8:45): musica e intrattenimento.

E viva il Video Box (dal 7 ottobre, ore 8:30): nuovo programma leggero.

ReStart con Annalisa Bruchi (ore 9:45): approfondimenti su temi sociali.

I Fatti Vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi (dal 9 settembre, ore 11:10): confermato con orchestra di Stefano Palatresi.

Daytime Pomeriggio

Ore 14 con Milo Infante (dal 8 settembre): cronaca e attualità.

BellaMa’ con Pierluigi Diaco (dal 9 settembre, ore 15:15): talk show confermato.

La porta magica con Andrea Delogu (dal 7 ottobre, ore 17:00): storie di trasformazione personale.

La mia metà con Concita Borrelli (dal 16 novembre, ore 17:05): programma sull’amore.

Playlist con Federica Gentile e Gabriele Vagnato (dal 19 ottobre, ore 14:00): contenitore musicale.

Storie di donne al bivio weekend con Monica Setta (sabato, ore 15:30): approfondimenti al femminile.

Il Palio d’Italia con Angela Rafanelli (dal 22 settembre, ore 14:50): esplorazione delle tradizioni italiane.

Sport: Dribbling (dal 6 settembre, ore 18:00-19:00): approfondimento sportivo del sabato.

Serie TV e Fiction

Conferme

Mare Fuori 6 (fine febbraio 2026, prima su RaiPlay, poi Rai 2): con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito e altri.

S.W.A.T. (8ª stagione), The Rookie (7ª stagione), NCIS (22ª stagione, parte 2), NCIS Origins, FBI (7ª stagione), FBI International (4ª stagione).

Medici in Corsia (3ª e 4ª stagione, dal 16 settembre).

Le leggi del cuore (serie colombiana, da metà novembre).

Novità

Estranei: con Elena Radonicich, Kelum Giordano, Ricky Memphis, Giulio Scarpati, Isabella Ferrari.

Occhi di Gatto: serie in prima TV.

Il caso Mollicone di Giampaolo Marconato.

Tutto su mio padre di Fabio Villoresi.

Seconda Serata

Il Processo al 90° con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi (lunedì, ore 23:30): approfondimento calcistico con moviola e ospiti.

Come Ridevamo con Renzo Arbore (dal 23 dicembre, ore 19:40): celebrazione dei 70 anni della Rai.

Questioni di stile con Elisabetta Gregoraci (dal 26 settembre): seconda serata su moda e lifestyle.

Festivallo con Nino Frassica: programma musicale.

Ce lo Chiede l’Europa con Enrico Brignano: show comico in prima serata nel 2026.

Altre Novità e Appuntamenti

Paesi che vai – Luoghi, detti, comuni con Livio Leonardi (dal 2025): viaggio nella cultura italiana.

Amore e Folklore con Marco Conidi e Davide Van De Sfroos (dal 2025): esplorazione della musica popolare con Ambrogio Sparagna e Franco Arminio.

Missioni D’Estate: programma estivo con avventura e divertimento.

Tommaso (22 dicembre, ore 14:00): docufilm su Maestrelli e lo scudetto della Lazio del 1974.

Programmi Cancellati

Citofonare Rai2 (Paola Perego e Simona Ventura).

Petrolio, Il fattore umano, Rebus, Tango, Agorà Weekend, Generazione Z, Sabato in diretta, XXI secolo, La fisica dell’amore.

E poi c’è Cattelan con Alessandro Cattelan.

