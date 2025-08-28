Il palinsesto di Rai 1 per la stagione 2025-26
Il palinsesto di Rai 1 per la stagione 2025/2026, presentato a Napoli il 27 giugno 2025, combina conferme, novità e grandi eventi, con un’offerta che spazia tra intrattenimento, fiction, musica e approfondimento. Di seguito, i principali programmi e serie previsti, suddivisi per fascia oraria, con dettagli su conduttori e date, ove disponibili.
Prime Time (prima serata)
Tim Music Awards: 12-13 settembre 2025, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in diretta dall’Arena di Verona.
Semplicemente Fiorella: Evento musicale con Fiorella Mannoia dalle Terme di Caracalla, settembre 2025 (data da confermare).
Pino è – Il Viaggio del Musicante: 20 settembre 2025, serata-evento da Piazza del Plebiscito a Napoli per i 70 anni di Pino Daniele, con Carlo Conti e Fiorella Mannoia.
Jukebox – La Notte delle Hit: Doppio appuntamento con Antonella Clerici e Clementino dall’Inalpi Arena di Torino, settembre 2025.
Tale e Quale Show: Dal 26 settembre al 7 novembre 2025, condotto da Carlo Conti, ogni venerdì.
Ballando con le Stelle: Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, ventesima edizione con Milly Carlucci, ogni sabato. Cast include Barbara d’Urso, Rosa Chemical, Marcella Bella, Martina Colombari.
The Voice Senior: Dal 14 novembre al 19 dicembre 2025, sesta stagione con Antonella Clerici, Nek al posto di Gigi D’Alessio.
Festival Giovani: A dicembre 2025, condotto da Carlo Conti, per scoprire nuove promesse della musica italiana.
Pietro. Dal cuore del Vaticano: Serata-evento con Roberto Benigni a dicembre 2025, per la chiusura del Giubileo.
L’Anno che Verrà: 31 dicembre 2025, festa di Capodanno con Marco Liorni dalla Calabria.
Fiction:Blanca 3: Terza stagione con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Domenico Diele, da settembre 2025.
Cuori 3: Con Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio Scarpati, da settembre 2025.
Il commissario Ricciardi 3: Con Lino Guanciale e Antonio Milo, ambientata nella Napoli del 1933.
Màkari 4: Con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano.
La ricetta della felicità: Con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino.
Sandokan: Miniserie con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Alanah Bloor, a dicembre 2025.
Un Professore 3: Con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, entro fine 2025.
Daytime (mattina e pomeriggio, lunedì-venerdì)
Unomattina News: Con Tiberio Timperi, da settembre 2025.
Unomattina: Con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, dal 9 settembre 2025, ore 8:35.
Storie Italiane: Con Eleonora Daniele, dal 9 settembre 2025.
È sempre mezzogiorno!: Con Antonella Clerici, dal 9 settembre 2025.
La volta buona: Con Caterina Balivo, dal 9 settembre 2025, ore 14:00.
Il Paradiso delle Signore: Soap confermata, ore 16:00, set riapre il 26 maggio 2025.
La Vita in Diretta: Con Alberto Matano, dal 9 settembre 2025.
Reazione a Catena: Con Marco Liorni, fino al 2 novembre 2025, ore 18:45.
L’Eredità: Con Pino Insegno, dal 3 novembre 2025, ore 18:45.
Daytime (weekend)
Sabato in diretta: Con Emma D’Aquino, dal 14 settembre 2025, ore 17:00 (possibile sostituzione con Elisa Isoardi e “Bar Centrale”).
Linea Verde Life: Con Elisa Isoardi e Monica Caradonna, dal 14 settembre 2025, ore 12:30.
Linea Verde Tipico, Linea Verde Bike, Linea Verde Start, Linea Blu – Discovery, Linea Bianca: Vari format di Linea Verde, dal 14 settembre 2025.
Le stagioni dell’amore: Con Mara Venier, dal 9 novembre 2025, ore 14:00.
Domenica In: Dal 14 settembre 2025, con Mara Venier e possibile co-conduzione di Gabriele Corsi, fascia pomeridiana.
Da noi… A ruota libera: Con Francesca Fialdini, dal 14 settembre 2025.
Linea Verde: Con Tinto, dal 14 settembre 2025.
Access Prime Time:Affari Tuoi: Con Stefano De Martino, dal 7 settembre 2025, ogni sera.
Cinque Minuti: Con Bruno Vespa, dal 9 settembre 2025.
Eventi Speciali:Zecchino d’Oro: 28-30 novembre 2025, con Topo Gigio e direzione artistica di Carlo Conti.
Prix Italia: 26 ottobre 2025, a Napoli, con Monica Setta e Serena Autieri.
Maratona Telethon: 14-21 dicembre 2025.