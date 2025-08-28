Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il palinsesto di Rai 1 per la stagione 2025/2026, presentato a Napoli il 27 giugno 2025, combina conferme, novità e grandi eventi, con un’offerta che spazia tra intrattenimento, fiction, musica e approfondimento. Di seguito, i principali programmi e serie previsti, suddivisi per fascia oraria, con dettagli su conduttori e date, ove disponibili.

Prime Time (prima serata)

Tim Music Awards: 12-13 settembre 2025, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in diretta dall’Arena di Verona.

Semplicemente Fiorella: Evento musicale con Fiorella Mannoia dalle Terme di Caracalla, settembre 2025 (data da confermare).

Pino è – Il Viaggio del Musicante: 20 settembre 2025, serata-evento da Piazza del Plebiscito a Napoli per i 70 anni di Pino Daniele, con Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

Jukebox – La Notte delle Hit: Doppio appuntamento con Antonella Clerici e Clementino dall’Inalpi Arena di Torino, settembre 2025.

Tale e Quale Show: Dal 26 settembre al 7 novembre 2025, condotto da Carlo Conti, ogni venerdì.

Ballando con le Stelle: Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, ventesima edizione con Milly Carlucci, ogni sabato. Cast include Barbara d’Urso, Rosa Chemical, Marcella Bella, Martina Colombari.

The Voice Senior: Dal 14 novembre al 19 dicembre 2025, sesta stagione con Antonella Clerici, Nek al posto di Gigi D’Alessio.

Festival Giovani: A dicembre 2025, condotto da Carlo Conti, per scoprire nuove promesse della musica italiana.

Pietro. Dal cuore del Vaticano: Serata-evento con Roberto Benigni a dicembre 2025, per la chiusura del Giubileo.

L’Anno che Verrà: 31 dicembre 2025, festa di Capodanno con Marco Liorni dalla Calabria.

Fiction:Blanca 3: Terza stagione con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Domenico Diele, da settembre 2025.

Cuori 3: Con Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio Scarpati, da settembre 2025.

Il commissario Ricciardi 3: Con Lino Guanciale e Antonio Milo, ambientata nella Napoli del 1933.

Màkari 4: Con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano.

La ricetta della felicità: Con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino.

Sandokan: Miniserie con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Alanah Bloor, a dicembre 2025.

Un Professore 3: Con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, entro fine 2025.

Daytime (mattina e pomeriggio, lunedì-venerdì)

Unomattina News: Con Tiberio Timperi, da settembre 2025.

Unomattina: Con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, dal 9 settembre 2025, ore 8:35.

Storie Italiane: Con Eleonora Daniele, dal 9 settembre 2025.

È sempre mezzogiorno!: Con Antonella Clerici, dal 9 settembre 2025.

La volta buona: Con Caterina Balivo, dal 9 settembre 2025, ore 14:00.

Il Paradiso delle Signore: Soap confermata, ore 16:00, set riapre il 26 maggio 2025.

La Vita in Diretta: Con Alberto Matano, dal 9 settembre 2025.

Reazione a Catena: Con Marco Liorni, fino al 2 novembre 2025, ore 18:45.

L’Eredità: Con Pino Insegno, dal 3 novembre 2025, ore 18:45.

Daytime (weekend)

Sabato in diretta: Con Emma D’Aquino, dal 14 settembre 2025, ore 17:00 (possibile sostituzione con Elisa Isoardi e “Bar Centrale”).

Linea Verde Life: Con Elisa Isoardi e Monica Caradonna, dal 14 settembre 2025, ore 12:30.

Linea Verde Tipico, Linea Verde Bike, Linea Verde Start, Linea Blu – Discovery, Linea Bianca: Vari format di Linea Verde, dal 14 settembre 2025.

Le stagioni dell’amore: Con Mara Venier, dal 9 novembre 2025, ore 14:00.

Domenica In: Dal 14 settembre 2025, con Mara Venier e possibile co-conduzione di Gabriele Corsi, fascia pomeridiana.

Da noi… A ruota libera: Con Francesca Fialdini, dal 14 settembre 2025.

Linea Verde: Con Tinto, dal 14 settembre 2025.

Access Prime Time:Affari Tuoi: Con Stefano De Martino, dal 7 settembre 2025, ogni sera.

Cinque Minuti: Con Bruno Vespa, dal 9 settembre 2025.

Eventi Speciali:Zecchino d’Oro: 28-30 novembre 2025, con Topo Gigio e direzione artistica di Carlo Conti.

Prix Italia: 26 ottobre 2025, a Napoli, con Monica Setta e Serena Autieri.

Maratona Telethon: 14-21 dicembre 2025.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram