Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il palinsesto di Canale 5 per la stagione 2025/2026, annunciato il 9 luglio 2025, punta su una “graduale e profonda evoluzione” con un’offerta familiare, fiction di qualità, reality rinnovati e nuovi format per prime serate, access prime time e preserale. Di seguito, i dettagli principali suddivisi per fasce orarie, con novità, riconferme ed eventi speciali.

Prime Time (prima serata)

Fiction (da settembre 2025)

Alex Bravo – Poliziotto a Modo Suo: Con Marco Bocci (6 serate), un ex ladro diventato poliziotto con una vita caotica, affiancato da Diego Ribon e Federica De Benedittis.

A Testa Alta: Sabrina Ferilli (3 serate) nei panni di una preside coinvolta in uno scandalo per un video intimo.

Una Nuova Vita: Anna Valle (4 serate) interpreta Vittoria, ex detenuta che cerca di provare la sua innocenza, con Daniele Pecci.

Colpa dei Sensi: Gabriel Garko e Anna Safroncik (3 serate) in una storia d’amore e intrighi.

Erica: Vanessa Incontrada (6 serate) come scrittrice di gialli coinvolta in un delitto in Toscana, con Francesco Scianna. Adattamento di un format francese.

Il Don: Un prete di periferia con passato da pugile (6 serate), ispirato a Don Antonio Loffredo.

Ritorni:Buongiorno, Mamma! 3: Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta (4 serate), con nuovi misteri e l’arrivo di Serena Iansiti e Beatrice Arnera.

Vanina – Un Vicequestore a Catania 2: Giusy Buscemi (4 serate), basata sui romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Viola Come il Mare 3: Francesca Chillemi (6 serate), senza Can Yaman, sostituito da Rodrigo Guirao come nuovo ispettore.

I Cesaroni – Il Ritorno: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Lucia Ocone (6 serate), con la famiglia Cesaroni alle prese con la bottiglieria.

Show e Intrattenimento

Tú Sí Que Vales: Da settembre 2025, 11 puntate (2 in più), con Paolo Bonolis come nuovo giudice, chiusura a mezzanotte.

Grande Fratello: Due edizioni: in autunno con Simona Ventura (NIP, 100 giorni, concorrenti non famosi), in primavera Grande Fratello Super VIP con Alfonso Signorini.

Verissimo Speciali Primetime: Silvia Toffanin (3-4 puntate in primavera 2026) con interviste one-to-one su attualità, spettacolo e politica.

Scherzi a Parte: Con Max Giusti, rinnovato, in primavera 2026.

The 1% Club: Quiz con Max Giusti, 100 concorrenti su logica e matematica.

You – Lo Spettacolo Sei Tu: Nuovo people show.

Progetto Kids: Show per bambini, dettagli da definire.

C’è Posta per Te: In inverno con Maria De Filippi.

Amici: Serale in primavera con Maria De Filippi.

This is Me: Seconda edizione con Silvia Toffanin, su talenti in vari ambiti.

Io Canto Family: Confermato.

Chi Vuol Essere Milionario? – Torneo dei Campioni: Registrato nel 2024.

L’Is Zelig: Serate comiche.

Eventi Musicali

Show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada (3 puntate, autunno).

Show con Pio e Amedeo (autunno).

Spettacolo teatrale di Andrea Pucci (2026).

Concerti di Elisa, Elodie, Umberto Tozzi, Alessandra Amoroso.

Speciale natalizio con Il Volo.

Una, Nessuna, Centomila con Fiorella Mannoia.

Omaggio a Luciano Pavarotti per i 90 anni dalla nascita.

Access Prime Time (20:30)

La Ruota della Fortuna: Con Gerry Scotti, dal 14 luglio 2025 fino a novembre.

Striscia la Notizia: Da novembre 2025, rinnovata, con Antonio Ricci.

Preserale (18:50)

Sarabanda: Con Enrico Papi, dal 21 luglio 2025.

Avanti un Altro: Con Paolo Bonolis, in anticipo rispetto al solito.

Nuovo game show con Max Giusti, da Natale 2025.

Daytime (mattina e pomeriggio, lunedì-venerdì)

Mattino 5: Confermato con Dario Maltese (estate 2025, in sostituzione di Federica Panicucci).

Morning News: Informazione quotidiana.

Forum: Con Barbara Palombelli.

Beautiful: Soap, episodi 247-249 e oltre.

Forbidden Fruit: Telenovela turca, stagione 2.

If You Love: Soap turca, stagione 1.

La Forza di una Donna: Telenovela, stagione 1.

Pomeriggio 5: Con Gianluigi Nuzzi (da autunno 2025), più giornalistico ma pop, sostituisce Myrta Merlino.

TG5: Edizioni alle 08:00, 10:00, 13:00, 20:00, con anticipazioni e Prima Pagina.

Seconda Serata

Bianca Berlinguer: Programma d’inchiesta e reportage, venerdì (titolo da definire).

Risiko: Con Federico Rampini, domenica, approfondimenti d’opinione.

Speciale TG5: Sabato.

Il Senso della Vita: Possibile ritorno con Paolo Bonolis, rivisitato, nel 2026.

Soap e Telenovele (settembre 2025)

La Notte nel Cuore: Torna il 31 agosto 2025, in prima serata la domenica.

Tradimento: Telenovela turca, probabile il venerdì sera.

Estate 2025 (anteprima, già annunciata)

Temptation Island: Con Filippo Bisciglia.

Battiti Live: Con Ilary Blasi.

Ciao Darwin: Con Paolo Bonolis.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram