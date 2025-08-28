Il palinsesto di Canale 5 per la stagione 2025-26
Il palinsesto di Canale 5 per la stagione 2025/2026, annunciato il 9 luglio 2025, punta su una “graduale e profonda evoluzione” con un’offerta familiare, fiction di qualità, reality rinnovati e nuovi format per prime serate, access prime time e preserale. Di seguito, i dettagli principali suddivisi per fasce orarie, con novità, riconferme ed eventi speciali.
Prime Time (prima serata)
Fiction (da settembre 2025)
Alex Bravo – Poliziotto a Modo Suo: Con Marco Bocci (6 serate), un ex ladro diventato poliziotto con una vita caotica, affiancato da Diego Ribon e Federica De Benedittis.
A Testa Alta: Sabrina Ferilli (3 serate) nei panni di una preside coinvolta in uno scandalo per un video intimo.
Una Nuova Vita: Anna Valle (4 serate) interpreta Vittoria, ex detenuta che cerca di provare la sua innocenza, con Daniele Pecci.
Colpa dei Sensi: Gabriel Garko e Anna Safroncik (3 serate) in una storia d’amore e intrighi.
Erica: Vanessa Incontrada (6 serate) come scrittrice di gialli coinvolta in un delitto in Toscana, con Francesco Scianna. Adattamento di un format francese.
Il Don: Un prete di periferia con passato da pugile (6 serate), ispirato a Don Antonio Loffredo.
Ritorni:Buongiorno, Mamma! 3: Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta (4 serate), con nuovi misteri e l’arrivo di Serena Iansiti e Beatrice Arnera.
Vanina – Un Vicequestore a Catania 2: Giusy Buscemi (4 serate), basata sui romanzi di Cristina Cassar Scalia.
Viola Come il Mare 3: Francesca Chillemi (6 serate), senza Can Yaman, sostituito da Rodrigo Guirao come nuovo ispettore.
I Cesaroni – Il Ritorno: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Lucia Ocone (6 serate), con la famiglia Cesaroni alle prese con la bottiglieria.
Show e Intrattenimento
Tú Sí Que Vales: Da settembre 2025, 11 puntate (2 in più), con Paolo Bonolis come nuovo giudice, chiusura a mezzanotte.
Grande Fratello: Due edizioni: in autunno con Simona Ventura (NIP, 100 giorni, concorrenti non famosi), in primavera Grande Fratello Super VIP con Alfonso Signorini.
Verissimo Speciali Primetime: Silvia Toffanin (3-4 puntate in primavera 2026) con interviste one-to-one su attualità, spettacolo e politica.
Scherzi a Parte: Con Max Giusti, rinnovato, in primavera 2026.
The 1% Club: Quiz con Max Giusti, 100 concorrenti su logica e matematica.
You – Lo Spettacolo Sei Tu: Nuovo people show.
Progetto Kids: Show per bambini, dettagli da definire.
C’è Posta per Te: In inverno con Maria De Filippi.
Amici: Serale in primavera con Maria De Filippi.
This is Me: Seconda edizione con Silvia Toffanin, su talenti in vari ambiti.
Io Canto Family: Confermato.
Chi Vuol Essere Milionario? – Torneo dei Campioni: Registrato nel 2024.
L’Is Zelig: Serate comiche.
Eventi Musicali
Show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada (3 puntate, autunno).
Show con Pio e Amedeo (autunno).
Spettacolo teatrale di Andrea Pucci (2026).
Concerti di Elisa, Elodie, Umberto Tozzi, Alessandra Amoroso.
Speciale natalizio con Il Volo.
Una, Nessuna, Centomila con Fiorella Mannoia.
Omaggio a Luciano Pavarotti per i 90 anni dalla nascita.
Access Prime Time (20:30)
La Ruota della Fortuna: Con Gerry Scotti, dal 14 luglio 2025 fino a novembre.
Striscia la Notizia: Da novembre 2025, rinnovata, con Antonio Ricci.
Preserale (18:50)
Sarabanda: Con Enrico Papi, dal 21 luglio 2025.
Avanti un Altro: Con Paolo Bonolis, in anticipo rispetto al solito.
Nuovo game show con Max Giusti, da Natale 2025.
Daytime (mattina e pomeriggio, lunedì-venerdì)
Mattino 5: Confermato con Dario Maltese (estate 2025, in sostituzione di Federica Panicucci).
Morning News: Informazione quotidiana.
Forum: Con Barbara Palombelli.
Beautiful: Soap, episodi 247-249 e oltre.
Forbidden Fruit: Telenovela turca, stagione 2.
If You Love: Soap turca, stagione 1.
La Forza di una Donna: Telenovela, stagione 1.
Pomeriggio 5: Con Gianluigi Nuzzi (da autunno 2025), più giornalistico ma pop, sostituisce Myrta Merlino.
TG5: Edizioni alle 08:00, 10:00, 13:00, 20:00, con anticipazioni e Prima Pagina.
Seconda Serata
Bianca Berlinguer: Programma d’inchiesta e reportage, venerdì (titolo da definire).
Risiko: Con Federico Rampini, domenica, approfondimenti d’opinione.
Speciale TG5: Sabato.
Il Senso della Vita: Possibile ritorno con Paolo Bonolis, rivisitato, nel 2026.
Soap e Telenovele (settembre 2025)
La Notte nel Cuore: Torna il 31 agosto 2025, in prima serata la domenica.
Tradimento: Telenovela turca, probabile il venerdì sera.
Estate 2025 (anteprima, già annunciata)
Temptation Island: Con Filippo Bisciglia.
Battiti Live: Con Ilary Blasi.
Ciao Darwin: Con Paolo Bonolis.