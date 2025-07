Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 19 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Il mondo perduto: Jurassic Park. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il mondo perduto: Jurassic Park – Trama

Il mondo perduto: Jurassic Park è un film di fantascienza e avventura del 1997, diretto da Steven Spielberg, sequel di Jurassic Park (1993). Basato sul romanzo omonimo di Michael Crichton, il film è il secondo capitolo della saga di Jurassic Park.

Quattro anni dopo il disastro di Jurassic Park su Isla Nublar, John Hammond (Richard Attenborough) rivela a Ian Malcolm (Jeff Goldblum) l’esistenza di Isla Sorna, il “Sito B” dove i dinosauri sono stati creati e lasciati liberi dopo un uragano. Hammond, perso il controllo della sua società InGen a favore del nipote Peter Ludlow (Arliss Howard), vuole documentare i dinosauri in libertà per sensibilizzare l’opinione pubblica contro lo sfruttamento commerciale dell’isola.

Malcolm, inizialmente riluttante, guida una spedizione scientifica con la paleontologa Sarah Harding (Julianne Moore), il documentarista Nick Van Owen (Vince Vaughn) e il tecnico Eddie Carr (Richard Schiff). Scoprono però che Ludlow ha inviato un team di cacciatori, guidati da Roland Tembo (Pete Postlethwaite), per catturare i dinosauri e portarli in uno zoo a San Diego. Le due squadre si scontrano, causando il caos: i dinosauri, tra cui un cucciolo di T-Rex ferito e i suoi genitori, scatenano il panico. Dopo aver liberato i dinosauri catturati, il gruppo di Malcolm affronta pericoli mortali, inclusi velociraptor e un T-Rex che arriva fino a San Diego, creando scene di distruzione spettacolari. La storia si conclude con il ritorno dei dinosauri a Isla Sorna e un monito sulla coesistenza con queste creature.

Il mondo perduto: Jurassic Park – Cast

Jeff Goldblum interpreta Ian Malcolm, il matematico esperto di teoria del caos, protagonista riluttante.

Julianne Moore è Sarah Harding, paleontologa e compagna di Malcolm, determinata a studiare i dinosauri.

Pete Postlethwaite è Roland Tembo, cacciatore esperto che guida il team di InGen.

Arliss Howard è Peter Ludlow, l’antagonista e nipote di Hammond, ossessionato dal profitto.

Richard Attenborough è John Hammond, il visionario fondatore di InGen.

Vince Vaughn è Nick Van Owen, documentarista ed ecologista.

Vanessa Lee Chester è Kelly Curtis Malcolm, la figlia di Ian.

Richard Schiff è Eddie Carr, tecnico del gruppo.

