Il Molo Rosso 2, quante puntate sono?

Dal 7 gennaio 2020, su Raidue va in onda Il Molo Rosso 2, seconda ed ultima stagione della serie tv spagnola disponible sulla piattaforma di streaming Movistar+. Un telefilm creato da Álex Pina, creatore de La Casa di Carta, ed Esther Martínez Lobato, e che ha tra i protagonisti Álvaro Morte, diventato famoso per il ruolo del Professore proprio nella serie distribuita internazionalmente da Netflix.

Ma da quante puntate è composto Il Molo Rosso 2? La seconda stagione, così come la prima, è formata da 8 episodi, in onda per quattro prime serate, il martedì. Il finale di stagione, quindi, sarà il 28 gennaio.

Il Molo Rosso 2, trama

Alejandra (Verónica Sánchez), architetto di alto profilo, dopo aver scoperto che il marito Oscar (Morte) ha una doppia vita con un’altra donna all’Albufera, riserva naturale a pochi chilometri da Valencia, decide di indagare.

La donna scopre così che Oscar aveva una relazione con Veronica (Irene Arcos), da cui ha anche avuto una figlia. Fingendosi un’altra donna, Alejandra prova a scoprire perché il marito la tradisse, arrivando a conoscere anche altri segreti dell’uomo.

Con Veronica, invece, stringe un forte legame di amicizia, tanto che decide di rivelarle la sua vera identità, cosa che cambierà le carte in tavola e la relazione tra le due donne e con le persone che le circondano.