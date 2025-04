Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 19 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Il miracolo di Sharon. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il miracolo di Sharon – Trama

Il miracolo di Sharon è un film drammatico del 2024, diretto da Jon Gunn. Basato su una storia vera, il film è ambientato a Louisville, Kentucky, nel 1994, durante una storica tempesta di neve.

Sharon Stevens, una parrucchiera di mezza età alle prese con l’alcolismo e un passato difficile (abbandonata dal marito e lontana dal figlio adulto), cerca un nuovo scopo nella vita. Dopo aver letto sul giornale della piccola Michelle Schmitt, una bambina di cinque anni affetta da atresia biliare e in attesa di un trapianto di fegato, Sharon decide di aiutarla. Michelle, che ha recentemente perso la madre, vive con il padre vedovo Ed e la sorella Ashley, in gravi difficoltà economiche.

Sharon organizza una raccolta fondi per coprire le spese mediche e sostenere la famiglia, ma quando un fegato compatibile diventa disponibile, una tempesta di neve con temperature a -22°C e oltre 40 cm di neve rende impossibile raggiungere l’ospedale di Omaha. Con tenacia, Sharon mobilita l’intera comunità, coinvolgendo radio locali, volontari e persino una pista di atterraggio improvvisata per un elicottero, riuscendo a salvare Michelle. Il film celebra la solidarietà, la fede e il potere delle azioni altruistiche, mostrando come persone comuni possano compiere miracoli quotidiani.

Il miracolo di Sharon – Cast

Hilary Swank: Sharon Stevens, la protagonista, una parrucchiera determinata e generosa che lotta contro i propri demoni personali. La sua interpretazione è descritta come intensa e straordinaria.

Alan Ritchson: Ed Schmitt, il padre vedovo di Michelle, un uomo sopraffatto dal lutto e dai debiti, ma sostenuto dalla comunità.

Emily Mitchell: Michelle Schmitt, la bambina malata, soprannominata “la bambina della neve”, al centro della vicenda.

Skywalker Hughes: Ashley Schmitt, la sorella maggiore di Michelle.

Nancy Travis: Barbara, la madre di Ed, che supporta la famiglia.

Tamala Jones: Rose, amica e collega di Sharon, che la spinge a combattere l’alcolismo.

Amy Acker: personaggio di supporto nella comunità.

