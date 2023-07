Il mio pene XXL questa sera su Real Time

Questa sera, venerdì 7 luglio 2023, andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, Il mio pene XXL. Si tratta di un documento di un’unica puntata che racconta la storia di tre ragazzi che, quotidianamente, devono fare i conti con le difficoltà di avere un grosso pene: da problemi nel trovare lavoro a difficoltà nelle relazioni sentimentali.

Il mio pene XXL: Matt, Scott e Joe

I tre protagonisti del documentario Il mio pene XXL sono Matt, Scott e Joe.

Matt ha 39 anni e ha ammesso di avere un pene di oltre 25 centimetri, che gli ha causato numerosi problemi nelle sue relazioni sentimentali al punto che ha seriamente pensato di sottoporsi a un intervento di riduzione del pene, salvo poi ripensarci per gli elevati rischi a cui sarebbe potuto andare incontro.

Scott, invece, ha un pene di 24 centimetri e si è sempre sentito considerato più come un oggetto che come una persona da amici e conoscenti. Il suo desiderio è quello di trovare una persona che possa apprezzarlo per quello che è e non solo per le sue dimensioni.

Infine, Joe è un ragazzo di 22 anni con un pene di 24 centimetri. Ha ammesso che oltre a problemi quotidiani, anche semplicemente quello di trovare mutante adatte, ha perso un’opportunità di lavoro a causa delle dimensioni del suo pene.

Il mio pene XXL in streaming

Coloro che desiderano guardare Il mio pene XXL in streaming possono farlo, nel giorno e nell’orario della messa in onda televisiva, collegandosi al sito ufficiale di Real Time e selezionando l’opzione Live, che permette di accedere alla diretta streaming del canale.

In alternativa, il documentario in questione è visibile in modalità on demand e disponibile per tutti gli abbonati a Discovery+.