Questa sera, venerdì 21 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Il mio nome è Vendetta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il mio nome è Vendetta – Trama

Il film “Il mio nome è Vendetta” è un thriller d’azione italiano trasmesso su Rai 2, diretto da Cosimo Gomez e uscito nel 2022. Si tratta di una produzione originale Netflix.

La storia segue Santo Romeo (interpretato da Alessandro Gassmann), un ex sicario della ‘Ndrangheta che vive sotto copertura in Trentino con una nuova identità, cercando di lasciarsi alle spalle il suo passato violento. Lavora come maestro di sci e vive una vita tranquilla insieme alla moglie e alla figlia adolescente Sofia (Ginevra Francesconi).

Tuttavia, tutto cambia quando Sofia pubblica una foto del padre sui social media, attirando l’attenzione dei suoi vecchi nemici. La ‘Ndrangheta, guidata da Don Angelo (Remo Girone), scopre la sua posizione e scatena una caccia all’uomo per vendicarsi di Santo, che anni prima aveva tradito l’organizzazione. Dopo che la moglie viene brutalmente uccisa, Santo e Sofia sono costretti a fuggire.

Durante la loro fuga, Santo addestra la figlia a sopravvivere e a combattere, trasformandola in una complice nella sua missione di vendetta contro chi ha distrutto la loro famiglia. Tra azione, inseguimenti e scontri violenti, il film esplora il legame tra padre e figlia, il peso del passato e la ricerca di redenzione.

Il mio nome è Vendetta – Cast

Alessandro Gassmann interpreta Santo Romeo, il protagonista, un uomo duro e tormentato con un passato da killer professionista. Gassmann porta al ruolo una combinazione di intensità emotiva e fisicità imponente

Ginevra Francesconi è Sofia Romeo, la figlia di Santo, una giovane ribelle che scopre la verità sul padre e si ritrova coinvolta nella sua lotta. Francesconi dà al personaggio un mix di vulnerabilità e determinazione.

Remo Girone interpreta Don Angelo, il boss della ‘Ndrangheta che ordina la vendetta contro Santo. Girone offre una performance carismatica e minacciosa, tipica dei suoi ruoli da antagonista.

Marcello Mazzarella è Vito Lo Russo, un altro membro dell’organizzazione criminale, freddo e spietato.

Sinja Dieks interpreta Ingrid Romeo, la moglie di Santo, che appare brevemente ma ha un ruolo chiave nell’innescare la tragedia.

Nel cast troviamo anche attori di supporto come Gabriele Falsetta e Marco Boriero, che interpretano scagnozzi e figure secondarie legate alla malavita.

