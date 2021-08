Il mio incubo viene dal passato: trama, finale e cast

Il 20 agosto 2021, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv Il mio incubo viene dal passato, trasmesso da Lifetime nel 2018 con il titolo “Nightmare Best Friend” (ma anche “Sisters in crime”). Il film-tv è un thriller in cui una reunion tra due amiche nasconde qualcosa di losco.

La trama de Il mio incubo viene dal passato

Katy Griggs (Rosslyn Luke) ha un marito, Andy (Chad Michael Collins), due figli, Casey (Brady Bond) e Carla (Seneca Paliotta) ed un buon lavoro. Un giorno, dopo averla contattata sui social network, a casa sua si presenta Gina Mancetti (Jackie Moore), sua ex compagna di liceo.

Le due ne approfittano per fare un giro in auto e divertirsi in onore dei vecchi tempi. Ma durante il tragitto incontrano Ray (Brandon Howell), fidanzato di Gina. Basta poco per capire che i due hanno raggiunto Katy non per salutarla, ma per coinvolgerla nel loro piano: vogliono infatti che li aiuti ad effettuare un furto nel palazzo in cui lavora.

Katy è costretta ad aiutarli, anche perché Tommy (Juston Street), il fratello di Ray, ha preso in ostaggio Andy ed i loro figli. Nonostante i tentativi di chiedere aiuto, Katy si vede quindi obbligata ad entrare nell’edificio e cercare di mettere a punto la rapina.

Il finale de Il mio incubo viene dal passato

-Attenzione: spoiler-

Poco prima che rischi di essere beccata, Katy riceve un segnale da Gina, che corre in suo aiuto: la ragazza ha deciso di mettersi contro il suo fidanzato, a cui ha tolto i proiettili dalla pistola. Per salvare Gina, su cui Ray punta un coltello, Katy gli spara.

Le due vanno quindi a casa di Katy, per dissuadere Tommy dal fare del male alla sua famiglia. Il giovane si arrende e viene arrestato dalla Polizia. Tre mesi dopo, mentre Katy, Andy ed i loro figli vanno in vacanza, Gina chiede perdono all’amica.

Il cast de Il mio incubo viene dal passato

Ecco il cast de Il mio incubo viene dal passato:

Rosslyn Luke: Katy Griggs

Chad Michael Collins: Andy Griggs

Brady Bond: Casey Griggs

Seneca Paliotta: Carla Griggs

Jackie Moore: Gina Mancetti

Brandon Howell: Ray

Juston Street: Tommy

Cathy Diane Tomlin: Judy Jackson

L.A. Williams: Jerome Jackson

Il mio incubo viene dal passato, streaming

E’ possibile vedere Il mio incubo viene dal passato in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.