Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il mio amico bisturi è una serie sulla chirurgia plastica in onda su Real Time, che racconta storie di persone comuni che si rivolgono al dottor Damiano Tambasco, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia e Medicina Estetica dell’Ospedale San Carlo di Nancy a Roma, per superare disagi psicofisici causati da incidenti, malattie o insicurezze profonde. La prima stagione si è svolta nel 2024, la seconda è iniziata il 22 maggio 2025.

La serie presenta 12 storie di vita vera, come quella di Emanuela, che ha affrontato l’endometriosi, o Gabriele, vittima di bullismo, e Claudio, che vive in un corpo che non sente suo. Le puntate alternano momenti in sala d’attesa, confessioni dei pazienti, colloqui con il dottor Tambasco, analisi mediche dettagliate e immagini realistiche degli interventi, con un focus sulle emozioni e la rinascita dei protagonisti.

Ogni episodio segue il percorso di uno o più pazienti, mostrando le motivazioni personali, il contesto familiare, l’intervento chirurgico e il risultato, con un approccio empatico che sottolinea il valore terapeutico della chirurgia plastica.

Il mio amico bisturi – Puntate, orari e canale

La nuova stagione va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì alle 21:30, a partire dal 22 maggio 2025. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. Ecco di seguito presentazione e indice streaming per rivedere ogni puntata.

Il mio amico bisturi – Casting e come partecipare

Per partecipare al programma bisogna scrivere un’email (la seconda edizione aveva per data di scadenza il 5 maggio) a ilmioamicobisturi@artlouder.com. Il casting è gestito dalla produzione Artlouder.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram