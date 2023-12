Il metodo Fenoglio – Trama ultima puntata (11 dicembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, lunedì 11 dicembre 2023, quarto e ultimo appuntamento con la fiction Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, in onda alle 21:30 su Raiuno. Si tratta della serie tv tratta dai romanzi di Enrico Carofiglio, con protagonista Alessio Boni. Quante puntate sono e Cast.

Il metodo Fenoglio – Trama puntata

Nella quarta e ultima puntata de “Il metodo Fenoglio”, intitolata “Il male minore”, il protagonista, l’ispettore capo Francesco Fenoglio, riceve un’informazione pericolosa proveniente dal passato dell’uomo di cui si fidava più al mondo, il suo mentore e amico, il vicequestore Raffaele D’Angelo.

L’informazione riguarda un omicidio avvenuto anni prima, di cui D’Angelo è stato accusato e poi assolto. Fenoglio è sconvolto dalla notizia e non sa cosa fare. Da un lato, non vuole credere che il suo amico possa essere un assassino. Dall’altro, se l’informazione è vera, deve fare giustizia.

Fenoglio decide di indagare in segreto, ma presto viene scoperto da D’Angelo. I due uomini si confrontano e D’Angelo nega di essere colpevole. Fenoglio è ancora indeciso su cosa fare, ma una serie di eventi lo convincono che D’Angelo sta mentendo.

Fenoglio decide di arrestare D’Angelo, ma prima deve trovare le prove che lo incriminino. Le indagini lo portano a scoprire che l’omicidio è stato commesso da un altro uomo, un criminale che D’Angelo ha incastrato per proteggere la sua famiglia.

Fenoglio riesce a fermare il criminale e a salvare la vita di D’Angelo. Il caso è risolto, ma Fenoglio è ancora sconvolto da quanto accaduto. Ha scoperto che il suo amico non è l’uomo che credeva e che il mondo non è sempre nero o bianco.

Alla fine della puntata, Fenoglio è in un momento di profonda riflessione. Deve decidere se continuare a lavorare come poliziotto o cambiare vita. La scelta non è facile, ma Fenoglio è consapevole che dovrà fare una scelta che cambierà per sempre la sua vita.