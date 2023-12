Il metodo Fenoglio – Trama terza puntata (10 dicembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 10 dicembre 2023, terzo appuntamento con la fiction Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, in onda alle 21:30 su Raiuno. Si tratta della serie tv tratta dai romanzi di Enrico Carofiglio, con protagonista Alessio Boni. I due episodi della serata si intitolano Fratelli e L’innocente. Quante puntate sono e Cast.

Il metodo Fenoglio – Trama puntata

La terza puntata de “Il metodo Fenoglio – L’estate fredda” inizia con la scoperta del corpo senza vita del piccolo Damiano, figlio di Nicola Grimaldi. La notizia sconvolge la città e getta la famiglia Grimaldi nel dolore e nella disperazione.

Fenoglio e Pellecchia si recano sul luogo del ritrovamento e iniziano le indagini. Ben presto scoprono che il bambino è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Nel frattempo, Vito Lopez si reca a casa di Valentina Grimaldi per esprimere le sue condoglianze. La donna è convinta che Lopez sia l’assassino di suo figlio e lo accusa pubblicamente.

Fenoglio convoca Lopez per un interrogatorio. Il giovane criminale nega di aver ucciso il bambino, ma Fenoglio non è convinto. Intanto, Nicola Grimaldi è costretto a fuggire da Bari per evitare di essere arrestato. La sua banda, però, è ancora attiva e continua a terrorizzare la città.

Fenoglio e Pellecchia continuano le indagini e scoprono che il rapimento del piccolo Damiano era stato organizzato da Grimaldi stesso. Il boss voleva ricattare il padre di Vito Lopez, un uomo politico che si era opposto ai suoi interessi.

Fenoglio riesce a catturare i responsabili del rapimento e dell’omicidio del piccolo Damiano. Grimaldi, però, è ancora in fuga. La puntata si conclude con Fenoglio che incontra Valentina Grimaldi. La donna gli chiede di aiutarla a trovare suo marito. Fenoglio accetta e promette di non fermarsi finché non lo avrà catturato.

I temi principali della terza puntata

La terza puntata de “Il metodo Fenoglio – L’estate fredda” affronta i temi della violenza, della vendetta e della giustizia.

La morte del piccolo Damiano è un atto di violenza gratuita che sconvolge la città e getta la famiglia Grimaldi nel dolore. La vendetta di Valentina Grimaldi nei confronti di Vito Lopez è un sentimento comprensibile, ma che rischia di portare a nuove violenze.

Fenoglio, invece, rappresenta la giustizia. Il maresciallo è determinato a trovare gli assassini del bambino e a portare Grimaldi alla giustizia.

Il finale della puntata

Il finale della puntata è aperto. Fenoglio è riuscito a catturare i responsabili del rapimento del piccolo Damiano, ma Grimaldi è ancora in fuga. La prossima puntata vedrà Fenoglio impegnato a catturare Grimaldi e a portare giustizia per la morte del piccolo Damiano.