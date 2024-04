Il meglio di te, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 3 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il meglio di te. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il meglio di te – Trama

Il film racconta la storia di Antonio e Nicole, una coppia che ha vissuto un amore travolgente e passionale. Il loro matrimonio, però, è naufragato a causa di incomprensioni e rancori.

Dopo anni di separazione, i due si ritrovano a dover affrontare un evento doloroso che li costringe a fare i conti con il loro passato. In questo contesto, Antonio e Nicole avranno l’occasione di riscoprire i sentimenti che li univano e di capire se sia possibile dare una seconda chance al loro amore.

Il meglio di te – Cast

Mariagrazia Cucinotta interpreta Nicole

Vincent Riotta interpreta Antonio

Lidia Vitale interpreta Clara

Francesco Testi interpreta Riccardo

Euridice Axen interpreta Giulia

Antonio Catania interpreta Sergio

Roberta Giarrusso interpreta Francesca

Eleonora Sergio interpreta Anna