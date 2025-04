Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 20 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Il lupo e il leone. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il lupo e il leone – Trama

Il lupo e il leone è un film d’avventura per famiglie del 2021, diretto da Gilles de Maistre. Ambientato nella natura selvaggia del Canada, il film esplora il legame tra uomo e animali, con un messaggio ecologista e animalista.

Alma (Molly Kunz), una giovane pianista di New York, torna nella casa d’infanzia su un’isola remota del Canada dopo la morte del nonno, un attivista per la protezione degli animali. Qui, si imbatte in un cucciolo di leone, scampato a un incidente aereo e destinato a un circo, e in un cucciolo di lupo, figlio di una lupa amica del nonno.

Alma decide di prendersi cura di entrambi, chiamandoli Mozart (il lupo) e Dreamer (il leone). I due animali crescono come fratelli, formando un legame indissolubile con Alma. Tuttavia, la loro armonia viene interrotta quando vengono scoperti: il leone è catturato e mandato in un circo itinerante, mentre il lupo è portato in un centro di ricerca. Separati, i due animali intraprendono un’avventura straordinaria per riunirsi e ritrovare Alma, affrontando pericoli e ostacoli, in una storia che celebra l’amicizia e il rispetto per la natura.

Il lupo e il leone – Cast

Molly Kunz interpreta Alma, la protagonista, una giovane pianista che sviluppa un legame profondo con i due animali.

Graham Greene è Joe, il padrino di Alma, un personaggio premuroso che la sostiene nelle difficoltà.

Charlie Carrick interpreta Ellick “Eli”, uno scienziato coinvolto nella cattura dei cuccioli.

Rhys Slack è Rapha, il figlio di un domatore di circo, contrario ai metodi violenti del padre.

Daniel Brochu interpreta Mr. Mitchell.

Evan Buliung è Allan.

Rebecca Croll è Ysae.

Mylène Dinh-Robic è il Preside dell’Accademia Musicale.

Derek Johns è Charles.

Victor Cornfoot è Jack.

Jean Drolet interpreta il nonno di Alma

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram