Il lato oscuro della mia famiglia, quante puntate sono?

Una miniserie vera e propria per raccontare quanto anche le famiglie apparentemente felici nascondano dei segreti, che a volte possono diventare letali. Il lato oscuro della mia famiglia, in onda da mercoledì 30 agosto 2023, alle 21:20, su Rai 2, proviene dalla Germania, dove è andato in onda ad inizio anno con successo.

Ma da quante puntate è composto Il lato oscuro della mia famiglia? In tutto, gli episodi della miniserie sono sette, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Raidue ha deciso di mandare in onda la miniserie in tre prime serate: mercoledì 30 agosto vanno in onda primi tre episodi, giovedì 31 agosto altri due e sabato 2 settembre gli ultimi due.

La trama de Il lato oscuro della mia famiglia

Peter (Torben Liebrecht) è un avvocato di successo,(Maria Simon) una casalinga che si occupa di crescere i loro tre figli:(Julia Beautx),(Vico Magno) ed(Nele Richter).

Ma tutto cambia in un istante il giorno del quarantaquattresimo compleanno di Anna, quando Peter uccide sua moglie durante un’improvvisa e furiosa lite finendo in carcere in attesa di processo. Il movente dell’omicidio pone un mistero a cui può essere dato un senso e una forma solo scavando nel passato di Peter e la giovane Vivian, suo malgrado, si trova ad assumere in modo inaspettato e drammatico il ruolo di capofamiglia: la sua vita spensierata di ragazzina è finita e ora deve lottare per la custodia dei suoi fratelli.

La ragazza trova un aiuto in Tim (Julius Nitschkoff), il giovane agente di polizia che è arrivato per primo sulla scena del delitto e sembra sentirsi responsabile nei confronti dei bambini. Man mano che la storia procede, i due giovani si avvicinano, finché non si scopre che anche Tim conosceva abbastanza bene la madre di Vivian. Forse troppo bene. A poco a poco, i segreti di famiglia vengono alla luce e dietro l’omicidio della madre si profila una motivazione sconvolgente.

Come dice Peter alla figlia Vivian: “Ci sono tre lati di ogni storia. Il tuo. Il mio. E ciò che è realmente successo”. La narrazione della serie avviene attraverso due filoni narrativi: dal punto di vista della primogenita Vivi e dal punto di vista del padre. Le parti oscure di una famiglia apparentemente felice emergono dal passato con la rivelazione di frammenti inquietanti della vita precedente di Peter e Anna.