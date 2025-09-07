Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 7 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Il lago della vendetta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il lago della vendetta – Trama

Il lago della vendetta è un thriller psicologico francese del 2024, diretto da Didier Bive. Il film, intitolato originalmente La Fulgurée, è ispirato a una storia vera accaduta ad Azerailles, in Francia, nel 2017, dove 14 persone furono colpite da un fulmine, subendo conseguenze fisiche e psicologiche.TramaLucie e Samuel Carrera celebrano il loro matrimonio sulle sponde del lago di Guéry, nell’Auvergne, un paesaggio idilliaco tra le montagne. Durante la festa, un fulmine colpisce il gruppo, uccidendo Samuel sul colpo e lasciando sei sopravvissuti con strani effetti collaterali.

Lucie (Camille Claris) sviluppa un’ipermnesia, una memoria eccezionale che la imprigiona nei ricordi traumatici, rendendo impossibile elaborare il lutto. Due anni dopo, i superstiti si riuniscono nello stesso luogo per disperdere le ceneri di Samuel, ma una nuova minaccia emerge: un misterioso assassino inizia a ucciderli uno a uno.

Il comandante Julien Eider (Pierre Perrier), della sezione ricerche di Clermont, guida le indagini, con l’aiuto di Lucie, la cui memoria diventa cruciale per svelare il mistero. Il film esplora temi come il trauma, il lutto e la memoria, in un’atmosfera cupa amplificata dalla natura selvaggia dell’Auvergne.

Il lago della vendetta – Cast

Camille Claris è Lucie Carrera: la protagonista, una vedova segnata dal trauma e dall’ipermnesia.

Pierre Perrier è Julien Eider: il comandante che indaga sugli omicidi, empatico e determinato.

Benjamin Gaitet è Samuel Carrera: il marito di Lucie, morto durante il matrimonio.

Éric Savin è Félix: gestore dell’albergo sul lago e sopravvissuto al fulmine.

