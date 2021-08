Il killer della porta accanto, film-tv Raidue: trama, finale e cast

Il 28 agosto 2021, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv Il killer della porta accanto, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2020 con il titolo “Killer in the Guest House” e probabile sequel del film Il killer del piano di sotto. Il film-tv racconta di come una donna faccia entrare in casa un affittuario che si rivela essere molto pericoloso.

La trama de Il killer della porta accanto

La fotografa freelance Gina Larson (Chelsea Hobbs) è in cerca di una soluzione ai suoi problemi economici. Decide quindi di affittare la dependance della sua casa a Mark (Marcus Rosner), un affascinante pilota che risponde ad un suo annuncio online.

Gina resta affascinata da Mark, che si mostra da subito molto premuroso nei suoi confronti, anche quando il suo ex Levon Startet (Matthew Kevin Anderson) le chiede di dargli le foto che gli aveva commissionato senza pagarla. La verità viene a galla poco dopo, quando Levon irrompe in casa per rubare le foto: Mark lo scopre e lo uccide, seppellendo il corpo in giardino.

Mentre la Polizia inizia ad indagare sulla scomparsa di Levon, Mark ha rimosso dalle immagini delle telecamere di sicurezza il momento dell’aggressione, ed ha posizionato delle microcamere in giro per la casa, per spiare Gina, che resta ignara di tutto e si dedica alla professione.

Riceve così un’importante occasione dal suo ex compagno di liceo Robert Simms (Mark Humphrey), uomo che fa ingelosire Mark. Per questo, durante una festa in azienda, Mark si intrufola nel suo ufficio e lo uccide. Poi, simula un suicidio e lo incastra per l’omicidio di Levon.

Il killer della porta accanto, finale

Gina, che nel frattempo è anche andata a letto con Mark, scopre cosa ha fatto rinvenendo nella sua lavanderia la flash drive in cui l’uomo aveva salvato le immagini dell’omicidio di Levon. Ma è troppo tardi: viene sorpresa da Mark e legata ad un sedia. Alla Polizia che chiama deve fingere che sia tutto ok, la gli investigatori le dicono che Mark in realtà si chiama James ed è molto pericoloso.

La donna cerca di assecondarlo, chiedendogli dell’acqua: è un escamotage per potergliela lanciare mentre lo colpisce con un suo strumento di lavoro, dandogli la scossa ed uccidendolo. All’arrivo della Polizia, il suo corpo viene portato via. Gina si rende conto che non ha bisogno di uomini per poter svolgere al meglio il suo lavoro.

Il killer della porta accanto, il cast

Ecco il cast de Il killer della porta accanto:

Chelsea Hobbs: Gina Larson

Marcus Rosner: Mark

Matthew Kevin Anderson: Levon Startet

Mark Humphrey: Robert Simms

Corina Bizim: Rachel Vine

Sharon Taylor: Detective Sheila Brown

Il killer della porta accanto, streaming

E’ possibile vedere Il killer della porta accanto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida Tv/Replay”.