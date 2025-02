Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Il grande giorno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il grande giorno – Trama

“Il grande giorno” è un film del 2022 diretto da Massimo Venier, che segna il ritorno sul grande schermo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. La storia è ambientata in una villa sul lago di Como, dove tutto è pronto per il matrimonio di Elio e Caterina. I padri dei due sposi, Giovanni e Giacomo, sono amici di lunga data e soci in affari, condividendo un’azienda di divani.

Hanno programmato tre giorni di festeggiamenti per suggellare non solo le nozze dei loro figli ma anche la loro amicizia. Tuttavia, l’arrivo di Aldo, il nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni, Margherita, sconvolge i piani. La presenza di Aldo, con la sua esuberanza e le sue gaffe, mette a dura prova l’organizzazione del matrimonio, rivelando crepe nell’amicizia tra Giovanni e Giacomo e mettendo in discussione i loro rapporti personali e professionali.

Il grande giorno – Cast

Aldo Baglio come Aldo, il nuovo compagno di Margherita.

Giovanni Storti interpreta Giovanni, padre dello sposo e socio di Giacomo.

Giacomo Poretti nel ruolo di Giacomo, padre della sposa e socio di Giovanni.

Antonella Attili come Lietta.

Elena Lietti interpreta Valentina.

Lucia Mascino nel ruolo di Margherita, l’ex moglie di Giovanni.

Margherita Mannino come Caterina, la sposa.

Giovanni Anzaldo nei panni di Elio, lo sposo.

Pietro Ragusa come Maitre di sala.

Francesco Brandi interpreta Don Francesco, il prete che celebra il matrimonio.

Dina Braschi come Annalisa.

Andrea Bruschi nel ruolo di Bistolfi.

Roberto Citran come Cardinale Pineider.

Jerry Mastrodomenico interpreta Landi.

