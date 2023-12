Il grande gigante gentile, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 16 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il grande gigante gentile. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il grande gigante gentile – Trama

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile è un film del 2016 diretto da Steven Spielberg e basato sull’omonimo libro per bambini di Roald Dahl. Racconta la storia di Sophie, una bambina londinese che viene rapita da un gigante gentile, il GGG, che vive nel Paese dei Giganti. Insieme, i due dovranno affrontare le insidie dei giganti cattivi che si nutrono di esseri umani.

Trama

Sophie è una bambina di 10 anni che vive a Londra. Una notte, viene rapita da un gigante gentile, il GGG, che vive nel Paese dei Giganti. Il GGG è un gigante pacifico e gentile, che si nutre di nuvole e non di esseri umani.

Sophie e il GGG diventano amici e insieme devono affrontare le insidie dei giganti cattivi che si nutrono di esseri umani. I due riescono a sconfiggere i giganti cattivi e a salvare gli esseri umani.

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile è un film fantasy per famiglie che ha ricevuto recensioni positive dalla critica. Il film è stato elogiato per le sue immagini e i suoi effetti speciali, nonché per la sua storia commovente.

Il grande gigante gentile – Cast

Il cast del film “Il grande gigante gentile” include:

Mark Rylance: GGG

Ruby Barnhill: Sophie

Jemaine Clement: Inghiotti-Ciccia

Bill Hader: Sangue-Bottiglia

Penelope Wilton: Regina Elisabetta II

Rebecca Hall: Mary

Rafe Spall: Mr. Tibbs