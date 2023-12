Il giro del mondo in 80 giorni serie tv, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Ci sono voluti due anni (la messa in onda all’estero risale al 2021), ma finalmente la Rai ha deciso di trasmettere, da mercoledì 27 dicembre 2023 alle 21:20, Il giro del mondo in 80 giorni, la serie tv che la tv di Stato italiana ha co-prodotto all’interno dell’alleanza per la produzione di contenuti che vede protagoniste la Rai, appunto, France Télévisions e Zdf.

Ma da quante puntate è composto Il giro del mondo in 80 giorni? In tutto, gli episodi sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda due per volta, per quattro prime serate il mercoledì ed il venerdì. L’ultima puntata va in onda il 5 gennaio 2024.

Il giro del mondo in 80 giorni, la trama

La serie tv (di cui è già stata ordinata una seconda stagione) altro non è che l’adattamento del celebre romanzo di Jules Verne, che racconta come i progressi della sua epoca abbiano cambiato il modo di vedere il mondo e di esplorarlo.

Siamo nella Londra del 1872. Phileas Fogg (David Tennant), seduto come sempre sul divano del Reform Club, legge un articolo su quanto il progresso tecnologico abbia cambiato il modo di viaggiare. La sua naturale flemma, però, quel giorno viene incrinata da una cartolina ricevuta da una donna amata e poi perduta, un messaggio conciso che ha il potere di sconvolgerlo. Sarà proprio quella cartolina ad indurlo a lanciare una scommessa pressoché impossibile: circumnavigare il globo in appena 80 giorni.

Dopo aver passato gli ultimi vent’anni comodamente adagiato sul divano di pelle del club, Phileas Fogg dovrà fare appello a tutta la sua capacità di resistenza, adattamento e improvvisazione, contando sull’aiuto dell’astuto valletto francese Passepartout (Ibrahim Koma).

Si unirà al loro viaggio anche l’intrepida Abigail Fix (Leonie Benesch), la giornalista del Daily Telegraph, autrice dell’articolo letto da Fogg, nonché ideatrice dell’avventura che li vedrà uniti, per documentare ogni passo di questa avventura.