Il giovane Montalbano – Ferito a morte: la trama ed il cast

Il 22 giugno 2020, su Raiuno, va in onda la quarta puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano, fiction prequel de Il Commissario Montalbano anch’essa tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ad interpretare il protagonista, un giovane commissario appena trasferitosi a Vigata, c’è Michele Riondino, affiancato da numerosi altri giovani attori nei panni dei personaggi che già conosciamo. “Ferito a morte” è il titolo del quarto episodio, andato in onda per la prima volta il 15 marzo 2012, in cui Montalbano affronta due casi e rivela un segreto a Livia (Sarah Felberbaum).

Ferito a morte, la trama

Montalbano, grazie a Livia, è più docile, cosa che rende anche la vita in Commissariato migliore, sebbene ci sia tristezza perché Carmine Fazio (Andrea Tidona), dopo l’attacco cardiaco, deve andare in pensione. Il protagonista, intanto, deve indagare su due casi.

Il primo riguarda l’affissione di alcuni volantini che denigrano Elena Bruguccio (Marilyn Gallo), motivo per cui suo marito spara al vicino di casa Carlo Manifò, accusato dalla donna di aver provato a violentarla. Il secondo, invece, riguarda l’omicidio di Gerlando Cascio, un anziano noto per essere uno dei strozzini più potenti del paese.

Montalbano indaga tra depistaggi ed i racconti confusi di Grazia (Tea Falco), nipote della vittima, scoprendo anche il cadavere di Dindò (Rocco Tommaso Cicarelli), commesso del supermercato del paese ben voluto da tutti. Livia, nel frattempo, fa la conoscenza del padre di Montalbano (Adriano Chiaramida), motivo per cui il Commissario le rivelerà perché è in cattivi rapporti con lui.

Ferito a morte, cast

Ecco il cast di Ferito a morte:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Maurilio Leto: agente Gallo

Alessio Piazza: Paternò

Giuseppe Santostefano: Dr. Pasquano

Alessandra Costanzo: Adelina

Marilyn Gallo: Elena Briguccio

Tea Falco: Grazia

Rocco Tommaso Cicarelli: Dindò

Giuseppe Antignati: giudice Tommaseo

Massimiliano Davoli: Gegè Gullotta

Patrizia Schiavone: Donna Rosalia

Ferito a morte, streaming

E’ possibile vedere Ferito a morte sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.