Il giorno più bello, film su Rai1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 6 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il giorno più bello – un film-commedia con i comici Luca e Paolo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il giorno più bello – Trama

Il giorno più bello è un film commedia del 2022 diretto da Andrea Zalone. Il film racconta la storia di Giorgio e Aurelio, due amici d’infanzia che si ritrovano dopo anni per organizzare il matrimonio della sorella di Aurelio, Serena.

Giorgio è un professore di liceo, mentre Aurelio è un imprenditore di successo. I due sono molto diversi, ma hanno sempre mantenuto un legame speciale. Quando Serena li informa del suo matrimonio, Giorgio e Aurelio accettano di aiutarla nell’organizzazione.

Tuttavia, le cose non vanno come previsto. Il matrimonio si avvicina e i due amici si ritrovano a dover affrontare una serie di imprevisti. In mezzo alla confusione e al caos, Giorgio e Aurelio si renderanno conto che la vera felicità non è nelle cose materiali, ma nelle persone che ami.

Il film è stato un successo di critica e pubblico, incassando oltre 10 milioni di euro al botteghino italiano.

Il giorno più bello – Cast

Il cast principale include:

Paolo Kessisoglu: Giorgio

Luca Bizzarri: Aurelio

Violante Placido: Serena

Carlo Buccirosso: Arturo Meraviglia

Lodo Guenzi: Marco

Stefano De Martino: Antonio

Fiammetta Cicogna: Sara

Valeria Bilello: Carolina