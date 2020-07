Il gioco oscuro della seduzione, film-tv su Raidue: trama, finale, trailer e streaming

Il 31 luglio 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv Il gioco oscuro della seduzione, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2018. Il film-tv racconta la storia della scappatella di una donna che si trasforma in un incubo

Il gioco oscuro della seduzione, trama

Il film-tv si apre con un ragazzo che punta una pistola contro una ragazza e davanti alla madre di quest’ultima. Quindi si fa un passo indietro, a quando la protagonista Stephanie Peterson (Gina Holden) saluta il marito Kevin (Corin Nemec), da cui si sta separando, che sta andando in vacanza per il fine settimana con i figli Anna (Alexandria DeBerry) e Robby (Will Lunsford).

Stephanie, scrittrice che sta avendo difficoltà a scrivere, su consiglio dell’amica Shelley (Nellie Sciutto) accetta la corte di Brady Knight (Johnny Lee). I due hanno una relazione passionale che permette a Stephanie di riprendere a scrivere.

Ma quando Kevin torna a casa e propone alla donna di ritentare con il loro matrimonio, Stephanie decide di troncare con Brady, che non la prende bene. Si scopre così che il giovane è minorenne e frequenta la stessa scuola di Anna, che inizia a frequentare. Brady, inoltre, lega anche con Kevin e con Robby, tenendo in scacco Stephanie, che non può denunciarlo perché vorrebbe dire ammettere di avere avuto rapporti con un minorenne.

Stephanie costringe Anna a non frequentarlo più, ma Brady interpreta questo gesto come un segnale per riavvicinarsi a lui. Non essendo così, Brady finisce per drogare la donna, spogliarla e violentarla. Kevin, inoltre, scopre della loro relazione. Come ultimo gesto, Brady rapisce Anna.

Il gioco oscuro della seduzione, finale

Brady punta una pistola contro Anna, minacciando Stephanie di ucciderla se non tornerà con lui. Stephanie accetta, salvando Anna, ma una volta vicino al ragazzo riesce a disarmarlo ed a sparargli, facendo finire nel fiume sopra cui si trovavano.

Nel finale, la famiglia di Stephanie è di nuovo riunita, mentre si prepara per una vacanza di Natale. Ma la donna, prima di partire, vede Brady osservare la famiglia in macchina.

Il gioco oscuro della seduzione, cast

Ecco il cast principale de Il gioco oscuro della seduzione:

Gina Holden: Stephanie Peterson

Corin Nemec: Kevin

Alexandria DeBerry: Anna

Will Lunsford: Robby

Nellie Sciutto: Shelley

Johnny Lee: Brady Knight

Il gioco oscuro della seduzione, trailer

Il gioco oscuro della seduzione, streaming

E’ possibile vedere Il gioco oscuro della seduzione in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.