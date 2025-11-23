Il fuoco del peccato, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 23 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Il fuoco del peccato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il fuoco del peccato – Trama

“Il fuoco del peccato” (titolo originale: “Out of the Blue”) è un film del 2022 diretto da Neil LaBute, un thriller drammatico con elementi sentimentali e noir che esplora i confini tra seduzione, redenzione e colpa. La storia segue Connor Bates, un giovane ex detenuto che ha scontato una pena per aggressione e ora cerca di ricostruirsi una vita tranquilla in una piccola cittadina costiera del Rhode Island, lavorando come bibliotecario e dedicandosi allo sport. La sua routine solitaria e monotona viene sconvolta dall’incontro con Marilyn Chambers, una donna affascinante e misteriosa, sposata con un ricco uomo d’affari violento. Marilyn, che si presenta come vittima del marito, seduce Connor con promesse di passione e salvezza, portandolo a una relazione intensa e pericolosa. Quando il marito di Marilyn viene trovato morto, emergono sospetti, segreti oscuri e manipolazioni: Connor si ritrova intrappolato in una rete di dubbi, dove l’amore si trasforma in ossessione e il desiderio in un gioco mortale. Attraverso un’estetica che richiama i noir classici degli anni ’50, il film indaga la fragilità emotiva del protagonista, la trappola della seduzione e le ombre del passato che minano ogni possibilità di redenzione.Elenco attori e cast

Il fuoco del peccato – Cast

Diane Kruger: Marilyn Chambers

Ray Nicholson: Connor Bates

Gia Crovatin: Zoe

Hank Azaria: Don

Chase Sui Wonders: Ellie

KeiLyn Durrel Jones: Marty

Victor Slezak: Greg

John Haymes Newton: Detective

Danny McCarthy: Avvocato

Bodhi Ransom Green: Giovane Connor