Il forno delle meraviglie su Real Time: forni e panettieri della puntata a Ischia e Procida

Venerdì 2 gennaio 2026 è andata onda la prima puntata della terza stagione de Il forno delle meraviglie, svoltasi a Ischia e Procida, in Campania, con ospite vip Francesco Paolantoni. Il programma viene trasmesso su canale Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato da Fulvio Marino.
La formula è quella della gara tra tre forni della zona, in questo caso Paname di Procida, Forno Romeo di Ischia e Anna Bakery di Ischia. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. ma il successo alla fine a chi è andato? Alla fine ha vinto…
Il forno delle meraviglie a Ischia e Procida
Subito dopo la messa in onda troverete su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.
Fulvio va pazzo per il flan alla vaniglia… Procida riuscirà a sorprenderlo?#IlFornodelleMeraviglie ogni venerdì alle 21:30 su #RealTime #Canale31 #daVedere pic.twitter.com/hFriYaFAGG
— Real Time (@realtimetvit) January 1, 2026