Il forno delle meraviglie su Real Time: forni e panettieri della puntata a Ischia e Procida

Venerdì 2 gennaio 2026 è andata onda la prima puntata della terza stagione de Il forno delle meraviglie, svoltasi a Ischia e Procida, in Campania, con ospite vip Francesco Paolantoni. Il programma viene trasmesso su canale Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato da Fulvio Marino.

La formula è quella della gara tra tre forni della zona, in questo caso Paname di Procida, Forno Romeo di Ischia e Anna Bakery di Ischia. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. ma il successo alla fine a chi è andato? Alla fine ha vinto…

Il forno delle meraviglie a Ischia e Procida

Subito dopo la messa in onda troverete su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.