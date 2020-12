Il filo rosso su Raidue, ospiti 12 dicembre 2020: Laura Miola, Giovanni Minniti, Gerardo Santoro e Livia Travìa

Paola Perego torna anche questo sabato con Il filo rosso, in onda oggi, 12 dicembre 2020, alle 14:00 su Raidue, per approfondire quei legami d’affetto che tengono unite le persone, al di là delle distanze, fisiche e temporali.

Il programma è un viaggio nell’universo dei sentimenti di ognuno di noi e darà grande spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo.

Il filo rosso, quarta puntata

Nella quarta puntata ampio spazio sarà dedicato alla raccolta fondi di Telethon, in corso in questi giorni. La puntata si aprirà nel ricordo di Fabrizio Frizzi che per la Rai era ed è Telethon. E che ha condotto tante volte la Maratona televisiva con la sua passione e la sua naturale forza comunicativa.

La prima storia è quella di Laura Miola affetta da Sindrome di Charcot-Marie Tooth. Laura ha 30 anni. Da quando ne aveva tre soffre di una malattia che la costringe a stare su una carrozzina. Laura affronta la sfida grazie al marito Salvatore, cui è legata da quando erano solo bambini, e con cui ha messo al mondo Ferdinando.

E ancora, la storia di Giovanni Minniti che soffre di Atrofia Muscolare Spinale. Giovanni, grazie alla forza del filo rosso che lo lega alla famiglia e soprattutto a sua nonna Felicia, ex biologa in pensione, vive la malattia nella speranza che la ricerca trovi al più presto una cura per lui.

Poi la vicenda di Gerardo Santoro, che ha 23 anni ed è affetto da Distrofia di Duchenne. Ha incontrato la professoressa ricercatrice che si occupa di lui durante la partecipazione a un programma televisivo. Da allora si è stretto tra loro un filo rosso molto forte e la professoressa è oggi il suo secondo angelo custode, dopo la mamma di Gerardo.

E, per finire, la storia di Livia Travìa con la Sindrome di Down. Una ragazza piena di vita, una vera forza della natura vincitrice di medaglie d’oro nel nuoto sincronizzato accompagnata dalla mamma Magda.

Paolo Belli ospite della puntata in qualità di testimone di Telethon racconterà il filo rosso della sua vita.

Il filo rosso, streaming

E’ possibile vedere Il filo rosso in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.