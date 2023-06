Il faro dei ricordi, film su Rai 1: trama, finale e cast

Questa sera, mercoledì 21 giugno 2023, per il ciclo “Destinazione amore” alle 21:25 su Raiuno va in onda Il faro dei ricordi, film-tv andato in onda nel 2021 su Hallmark Channel con il titolo “One Summer” e tratto dall’omonimo romanzo del 2011 di David Baldacci.

La trama de Il faro dei ricordi

Dopo la morte della moglie Lizzie (Amanda Schull), Jack (Sam Page) decide di portare i figli, Mikki (>Madeline Grace Popovich) e Tyler (Gavin Borders), a Channing, un paesino sull’oceano dove Lizzie è cresciuta.

Ospitati nella vecchia casa dei nonni in riva al mare, una semplice abitazione su palafitta che Lizzie chiamava “il Castello”, Jack decide di dare un significato speciale alla vacanza riattivando e risistemando il vecchio faro abbandonato e appartenente alla loro famiglia da sempre.

Una delle difficoltà maggiori però, sarà riuscire a gestire la figlia quindicenne, Mikki, provata dalla morte della madre e terrorizzata all’idea di perdere anche il padre, che appena un anno prima aveva avuto gravi problemi di salute. L’inaspettata apparizione del fantasma di Lizzie aiuterà Jack a comprendere meglio la figlia e ad innamorarsi di nuovo.

Il finale de Il faro dei ricordi

-Attenzione: spoiler-

Il fantasma di Lizzie consiglia a Jack su come comportarsi non solo con Mikki, ma anche con sé stesso ed i sentimenti che inizia a nutrire verso Jenna (Sarah Drew), la titolare del bar in cui inizia a lavorare Mikki. Jack impara così a darsi una seconda occasione, mentre Mikki stringe amicizia con Liam (Bryant Prince), figlio di Jenna ed anche lui al lavoro nel bar della madre.

Il cast de Il faro dei ricordi

Sam Page è Jack Armstrong

Sarah Drew è Jenna Fontaine

Amanda Schull è Lizzie

Madeline Grace Popovich è Mikki Fontaine

Gavin Borders è Tyler Fontaine

Bryant Prince è Liam Fontaine

Elizabeth Becka è Bonnie O’Toole

Bill Winkler è Fred O’Toole

Alexa Blair Robertson è Tiffany Murdoch

Come vedere Il faro dei ricordi

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il faro dei ricordi in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone.