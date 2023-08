Il dolce profumo dell’amore, film-tv su Rai 1: trama, finale e cast

Questa sera, martedì 22 agosto 2023, alle 21:25 su Raiuno va in onda il film-tv Il dolce profumo dell’amore, andato in onda negli Stati Uniti il 12 giugno 2021 con il titolo “The Baker’s Son”. Il film-tv unisce una storia romantica e di ricerca del vero amore ad un tocco di magia.

La trama de Il dolce profumo dell’amore

Matt Duval (Brant Daugherty), panettiere dell’isola di Windward, sforna ogni giorno un pane buono, ma non ottimo. La sua isola, intanto, sta affrontando un calo di turisti, motivo per cui si decide di invitare una compagnia di danza per tenere un recital ed attirare visitatori.

Nella compagnia c’è anche Nicole (Maude Green), ballerina che ruba il cuore a Matt. L’uomo se ne innamora talmente tanto da far diventare Nicola la sua musa nel realizzare il pane, che come per magia assume un sapore unico.

Ad accorgersene non sono solo gli abitati dell’isola, ma anche i turisti che, grazie al passaparola, accorrono numerosi per assaggiare il pane di Matt. Quando, però, Nicole respinge Matt, il suo cuore va in frantumi e la magia si spezza. Gli altri abitanti dell’isola cercando di trovargli una nuova musa, in modo da continuare a ricevere così tanti turisti, anche con alcuni appuntamenti, dagli esiti, però, disastrosi.

Il finale de Il dolce profumo dell’amore

-Attenzione: spoiler-

Matt non si rende conto di aver sempre avuto l’amore della sua vita accanto a lui: è Annie McBride (Eloise Mumford), proprietaria del bar locale ma anche sua amica d’infanzia, che lo ha sempre supportato e che è sempre stata innamorata di lui. Lasciandosi andare nei suoi sentimenti verso di lei, Matt ritrova la magia dell’amore e del buon pane.

Il cast de Il dolce profumo dell’amore

Brant Daugherty è Matt Duval;

Eloise Mumford è Annie McBride;

Maude Green è Nicole;

Haig Sutherland è Walter Rasmussen;

Elysia Rotaru è Mary;

Brenda Crichlow è Kathryn Dean.

Dove vedere Il dolce profumo dell’amore?

È possibile vedere il film-tv, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.