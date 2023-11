Il diavolo veste Prada, film su Canale5: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 8 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Il diavolo veste Prada. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

“Il diavolo veste Prada” (The Devil Wears Prada) è un film del 2006 diretto da David Frankel, basato sull’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Il film è una commedia-drammatica che ruota attorno al mondo della moda e della pubblicazione, con un tocco di critica sociale. Ecco alcune informazioni chiave sul film: Trama/Cast Il diavolo veste Prada Trama: Il film segue la storia di Andrea “Andy” Sachs (interpretata da Anne Hathaway), una giovane laureata che ottiene un lavoro come assistente personale di Miranda Priestly (interpretata da Meryl Streep), la famosa e temutissima direttrice di una rinomata rivista di moda chiamata “Runway.” Mentre Andy cerca di adattarsi al mondo della moda e di soddisfare le richieste esigenti di Miranda, la sua vita personale e professionale si intrecciano in modi complessi.

Cast principale: Anne Hathaway nel ruolo di Andrea “Andy” Sachs Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestly Emily Blunt nel ruolo di Emily Charlton Stanley Tucci nel ruolo di Nigel Simon Baker nel ruolo di Christian Thompson Adrian Grenier nel ruolo di Nate Cooper

Temi: Il film affronta temi come la moda, il successo professionale, il conformismo, e la complessa dinamica tra mentori e apprendisti. Esplora anche il conflitto tra la carriera e la vita personale di Andrea.

Ricezione: “Il diavolo veste Prada” è stato ben accolto sia dalla critica che dal pubblico. Meryl Streep ha ricevuto particolari elogi per la sua interpretazione di Miranda Priestly.

Successo: Il film ha avuto un notevole successo al botteghino ed è diventato un film cult per gli appassionati di moda e commedie drammatiche. Il film offre un’immersione intrigante nel mondo della moda di lusso e un cast eccezionale che offre interpretazioni memorabili. Se ti piacciono i film che esplorano il mondo della moda e le dinamiche complesse tra carriera e vita personale, potresti apprezzare “Il diavolo veste Prada.”