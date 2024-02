Il curioso caso di Natalia Grace su Real Time: episodi in streaming e storia

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il curioso caso di Natalie Grace è una serie, giunta alla sua seconda edizione, che racconta l’incredibile storia della famiglia Barnett. Le nuove puntate saranno visibili in chiaro su Real Time, canale visibile sul numero 31 del digitale terrestre, a partire da giovedì 22 febbraio.

Nella prima stagione della serie, andata in onda su NOVE, i protagonisti sono stati Kristine e Michael Barnett, coppia che nel 2010 ha deciso di adottare Natalie Grace, che hanno raccontato la propria verità. Nella seconda stagione che prende il titolo di La versione finale di Natalia Grace, invece, è la ragazza ha raccontare il suo punto di vista.

Il caso Natalia Grace su Real Time

La versione finale di Natalia Grace, questo il titolo della seconda stagione de Il caso Natalia Grace, andrà in onda da giovedì 22 febbraio con i primi due episodi, della durata di circa 55 minuti ciascuno, a partire dalle ore 21.30.

La storia di Natalia Grace

Quella di Natalia Grace è una storia controversa che ha ricevuto molta attenzione mediatica. Natalia è una ragazza ucraina che, il 26 aprile 2010, è stata adottata da una coppia americana, Kristine e Michael Barnett. I due hanno dichiarato di aver adottato Natalia credendo che avesse sei anni ma, a causa di alcune sue caratteristiche fisiche e comportamentali, hanno iniziato a sospettare che fosse molto più grande.

I Barnett hanno anche sostenuto che Natalia avesse minacciato la loro famiglia, facendo impazzire la madre adottiva e cercando di avvelenare il padre adottivo. Nel 2019, Kristine e Michael Barnett sono stati accusati di abbandonare Natalia in un appartamento quando si sono trasferiti in Canada con il resto della loro famiglia. Hanno dichiarato che lo hanno fatto perché credevano che fosse maggiorenne e in grado di badare a sé stessa, sostenendo di essere stati truffati durante l’adozione e che in realtà quella bambina era una donna adulta affetta da nanismo.

La coppia, oltre che di abbandono di minore, è stata anche accusata di maltrattamenti, dopo aver rinchiuso la bambina in una stanza nonostante soffrisse di una displasia che le impediva di muoversi autonomamente. Nel 2019, Natalia Grace ha deciso di rilasciare la sua prima intervista a Oprah Winfrey, nel celebre programma Dr. Phil Show. La ragazza disse: “Quello che è stato raccontato non corrisponde alla realtà e vorrei solo che la gente ascoltasse anche la mia versione dei fatti. Non sono una psicopatica né tantomeno un’assassina, Michael e Kristine sostengono di avermi fatto un esame osseo, ma non ricordo proprio di essere stata sottoposta a qualcosa del genere“.

Il caso Natalia Grace episodi in streaming

Tutti gli episodi della prima stagione della serie e i nuovi episodi già andati in onda su Real Time sono visibili anche in streaming su Discovery+, il servizio in abbonamento che consente di accedere al catalogo completo di Discovery Italia.

Stagione 1

I Barnett

Orfana o imbrogliona?

Famiglia da incubo

Vittima o carnefice

Barnett vs Barnett

Colpire o essere colpiti

Stagione 2

La grande bugia sull’età

Per amore del denaro

