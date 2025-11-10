Il commovente video messaggio di Andrea Delogu: tornerà a Ballando dopo la morte del fratello

10/11/2025 Luca Landoni Ballando con le stelle, Notizie tv, Rai1, Talent show 0

Come noto in occasione dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2025 in onda sabato 15 novembre, Andrea Delogu tornerà a danzare con il suo partner Nikita Perotti. La conduttrice ha voluto ringraziare in un video pubblicato sui social, la Rai che le ha permesso di prendersi una settimana di stacco e tutti coloro che le sono stati vicini.

Come purtroppo sappiamo la Delogu ha subito un lutto drammatico, a causa della morte di suo fratello appena diciottenne in un incidente stradale. Questo il motivo per cui comprensibilmente si è staccata da tutto negli ultimi giorni.

Ecco il video.

