Il 25 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la prima puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista un commissario della Napoli degli Anni Trenta, interpretato da Lino Guanciale.

Nel cast della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e da Clemart, ci sono anche Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Antonio Milo (Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Mario Pirrello (Garzo), Nunzia Schiano (Rosa) ed Adriano Favilene (Bambinella).

Il Commissario Ricciardi, la prima puntata

“Il senso del dolore”

Napoli, marzo 1931, mentre un inverno particolarmente rigido tiene la città stretta in una morsa di gelo, un assassinio scuote l’opinione pubblica per la ferocia con cui il crimine è perpetrato e per la notorietà del morto. Il grande tenore Arnaldo Vezzi, artista di fama mondiale e amico del Duce, viene trovato cadavere nel suo camerino al Teatro San Carlo, prima della rappresentazione de I Pagliacci. A risolvere il caso è chiamato il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, che in quell’occasione conoscerà la vedova del tenore: Livia Lucani. Sarà l’inizio di una lunga storia tormentata.

Il Commissario Ricciardi, streaming

E’ possibile vedere Il Commissario Ricciardi in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.