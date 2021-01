Una nuova serie tv che promette di tenere incollato il pubblico davanti allo schermo è in partenza: dal 25 gennaio 2021, infatti, su Raiuno va in onda Il Commissario Ricciardi, fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ed ambientata nella Napoli degli anni Trenta.

Ma da quante puntate è composta Il Commissario Ricciardi? In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, in onda per altrettante prime serate. Salvo cambiamento di palinsesto, quindi, il finale di stagione dovrebbe andare in onda il 1° marzo.

Il Commissario Ricciardi, la trama

Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) ha trent’anni ed è commissario della Mobile. Catturare gli assassini è la vocazione e l’ossessione di Ricciardi, che si porta dentro un terribile segreto, una maledizione ereditata dalla madre: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero.

Per questo il commissario si dedica in modo totalizzante al suo lavoro, indagando sui casi più spinosi e complicati. Per lo stesso motivo ha deciso di rinunciare all’amore, anche se l’amore arriva ugualmente, inaspettato e struggente: abita di fronte a lui e porta il nome di Enrica (Maria Vera Ratti), una giovane maestra timida e riservata, ma nello stesso tempo determinata a conoscere e ad amare Ricciardi.

A Ricciardi manca la maggior parte degli strumenti usati oggi per risolvere i delitti, ma è dotato di straordinarie doti intuitive. È circondato da un’aura di mistero, che allontana i suoi colleghi: sia il diretto superiore, Garzo, sia i subordinati. Uniche eccezioni, il brigadiere Maione (Antonio Milo), fedele e affezionato e il medico legale Modo, antifascista convinto che, nel corso della serie, rischierà la vita a causa delle sue idee politiche e sarà salvato proprio da Ricciardi.

La sua solitudine, che divide con l’anziana tata Rosa (Nunzia Schiano), sarà scalfita dall’incontro con due donne, diverse ma ugualmente affascinanti. Una è proprio Enrica, che incarna la quieta normalità degli affetti familiari cui Ricciardi aspira; l’altra, Livia (Serena Iansiti), rappresenta la sensualità e la passione, da cui si sente attratto.

Quale delle due riuscirà a fare breccia nel cuore del commissario? Una potente contaminazione di generi -poliziesco, mystery e melò- per un racconto coinvolgente che, sullo sfondo di una Napoli in chiaroscuro, indaga sul senso ultimo della vita e del dolore.