Il 1° marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda l’ultuma puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista un commissario della Napoli degli Anni Trenta, interpretato da Lino Guanciale.

Nel cast della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e da Clemart, ci sono anche Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Antonio Milo (Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Mario Pirrello (Garzo), Nunzia Schiano (Rosa) ed Adriano Favilene (Bambinella).

Il Commissario Ricciardi, l’ultima puntata

“In fondo al tuo cuore”

Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la città è sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio per Ricciardi e Maione inizia un’indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara dell’amore. Proprio quella gioia che condurrà Ricciardi a un passo da Enrica, per poi fare una scoperta straziante.

Il Commissario Ricciardi, streaming

E’ possibile vedere Il Commissario Ricciardi in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.