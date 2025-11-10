Il Commissario Ricciardi 3 su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il Commissario Ricciardi 3 – Trama

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi è ambientata nella Napoli del dicembre 1933, durante il regime fascista, e segue le indagini del commissario Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), dotato di un dono (o maledizione) che gli permette di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare le loro ultime parole, definite “il Fatto”.

La trama intreccia misteri gialli con un profondo focus emotivo sul protagonista, che dopo anni di solitudine trova il coraggio di aprirsi all’amore, dichiarandosi a Enrica Colombo (la sua dirimpettaia) e ottenendo il consenso del padre di lei. Ricciardi cerca una nuova serenità, ma resta tormentato dal suo segreto e dalle ombre del passato. Parallelamente, emergono storie dei personaggi secondari: il brigadiere Maione affronta il dolore per la perdita del figlio Luca e insegue rapinatori; il dottor Modo aiuta il figlio di Lina (una prostituta uccisa nelle stagioni precedenti); Livia Lucani, la cantante lirica innamorata di Ricciardi, è intrappolata in un rapporto complesso con il Maggiore Manfred (dopo averlo usato per salvare il commissario) e subisce i ricatti di Falco, esponente della polizia politica.

Il Commissario Ricciardi 3 – Cast e musiche

Lino Guanciale

Luigi Alfredo Ricciardi. Il commissario tormentato dal “Fatto”, in evoluzione emotiva verso l’amore.

Antonio Milo

Raffaele Maione. Brigadiere leale, alle prese con il lutto per il figlio e indagini su rapine.

Enrico Ianniello

Bruno Modo. Medico e amico di Ricciardi, aiuta il figlio di Lina.

Serena Iansiti

Livia Lucani (o Vezzi). Cantante lirica passionale, divisa tra amore per Ricciardi e ricatti.

Maria Vera Ratti

Enrica Colombo. Vicina di casa e interesse romantico di Ricciardi; il loro rapporto evolve in frequentazione ufficiale.

Fabrizia Sacchi

Lucia Maione (o Rosa)

Veronica D’Elia

Nelide

Marco Palvetti

Falco

Adriano Falivene

Bambinella

Christoph Hülsen

Maggiore Manfred

Il Commissario Ricciardi 3 – Dove è stato girato

La serie è stata girata principalmente a Napoli e provincia, valorizzando location storiche e suggestive per ricreare l’atmosfera degli anni ’30. Le riprese, concluse a maggio 2024, hanno utilizzato vicoli, palazzi imponenti e quartieri come il centro antico della città, con attenzione alle contraddizioni tra miseria e splendore fascista. Non sono specificati set esatti per la terza stagione, ma segue lo stile delle precedenti, con esterni in luoghi iconici napoletani per enfatizzare il contesto noir e psicologico.

Il Commissario Ricciardi 3 – Quante puntate

La terza stagione consta di 4 puntate, trasmesse in prime serate su Rai 1 a partire dal 10 novembre 2025 (lunedì, ore 21:25), con cadenza settimanale fino al 1° dicembre 2025. Ogni episodio dura circa 100 minuti. Disponibili anche in streaming gratuito su RaiPlay.