Il Commissario Ricciardi 2 non è un’ipotesi così remota: mentre la prima stagione della serie tv di Raiuno con Lino Guanciale si avvia a conclusione, si inizia già a parlare della seconda. D’altra parte, gli ascolti ottenuti dalle prime cinque puntate andate in onda sono stati molto buoni.

La media è stata, infatti, di 5.721.800 telespettatori (23,5% di share): numeri che garantirebbero decisamente nuovi episodi de Il Commissario Ricciardi. A questo, si aggiunga il fatto che la fonte letteraria non è ancora esaurita. La serie è infatti tratta dalla saga scritta da Maurizio de Giovanni, composta da dodici romanzi (l’ultimo, che chiude la saga, è uscito nel 2019) e quattro racconti.

Ad oggi, la serie ha preso ispirazione da sei libri. Resta, quindi, del materiale per una seconda stagione. Enrico Ianniello, inoltre, ha già lasciato intendere che si sta lavorando alla seconda stagione, in un’intervista a Tv Mia. Resta da vedere, ora, quando Guanciale sarà disponibile a tornare sul set.

L’attore è infatti richiestissimo: dopo essere annunciato che sarà nel cast della serie tv Sopravvissuti, è stato annunciato che sarà tra i protagonisti di Noi, remake italiano della serie americana This Is Us. Numerosi impegni che potrebbero far ritardare le riprese della seconda stagione.