Il Commissario Ricciardi 2, location: dov’è stato girato?

La risposta alla domanda “Dov’è stato girato Il Commissario Ricciardi 2?” sembrerebbe semplice: Napoli. In effetti, è così: la città partenopea, in cui è ambientata la fiction in onda su Raiuno a partire da lunedì 6 marzo 2023, ha ospitato il set che ha portato in tv la saga letteraria di Maurizio de Giovanni.

Il set è stato allestito in Largo San Marcellino, in via Bartolomeo Capasso, nel Museo Archeologico Nazionale e nella Galleria Principe. Le riprese della seconda stagione, avvenute nell’estate del 2022, hanno quindi confermato Napoli come location principale. Ma non l’unica.

Oltre a Napoli, infatti, i produttori di Clemart e Rai Fiction hanno sentito la necessità di trovare altri luoghi che ben rappresentassero i luoghi della Napoli degli Anni Trenta. Si è così deciso, prima di iniziare con le riprese nel capoluogo campano, di girare alcune scene anche a Taranto, che per l’occasione è diventata a Napoli di allora.

In particolare le location scelte sono state Palazzo De Bellis, Palazzo Carducci e Palazzo Troilo. Da segnalare, infine, che alcune riprese sono state effettuate anche nel Comune di Massafra.